BM Okyanus Konferansı Sona Eriyor

Çevre grupları, dünya liderlerini bu hafta Lizbon'da düzenlenen BM Okyanus Konferansı'nda verdikleri sözleri tutmaya ve dünya denizlerini kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırdılar.

Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF) genel müdürü Marco Lambertini Cuma günü yaptığı açıklamada, "Dünya çapında okyanus, iklim ve kıyı topluluklarının okyanus sağlığı söz konusu olduğunda vaatlere değil gerçek ilerlemeye ihtiyacı var" dedi.

Konferans, devlet başkanları, bilim adamları ve STK'lar dahil olmak üzere yaklaşık 7.000 delegeyi bir araya getirdi.

Pek çok kişi, Ukrayna'daki savaşın neden olduğu enerji krizinin iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını baltalayabileceğine dair endişeleri paylaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil olmak üzere diğerleri derin deniz madenciliği konusundaki endişelerini dile getirdi ve bazıları moratoryum çağrısında bulundu.

Konferansa katılanlar, deniz yaşamını korumaya yönelik bir BM yönergesinin uygulanmasındaki ilerlemeyi değerlendirdi.

WWF, liderlere ivmeyi yakalamalarını ve açık denizlerin korunmasını çevreleyen plastik kirliliği gibi uzun süredir devam eden sorunları "güçlü küresel anlaşmaları" hızla yürürlüğe koyarak ve onaylayarak çözmelerini söyledi.

Lizbon, üye devletlerin ulusal yargı alanlarının ötesinde açık denizleri korumak için uzun zamandır beklenen bir anlaşmayı imzalamaya çalışmak için Ağustos ayında toplanmasından önceki son büyük siyasi toplantı. Greenpeace'den Laura Meller, Lizbon konferansının başarısının Ağustos ayında ölçüleceğini söyledi.

Meller, “Daha önce birçok beyan gördük, birçok vaat, taahhüt ve gönüllü taahhüt duyduk” dedi. “Ama beyanlar okyanusları kurtarabilseydi, çöküşün eşiğinde olmazlardı.”

Anlaşmayla ilgili müzakereler, BM'de on yıl süren tartışmaların ardından 2018'de başladı, ancak üye ülkeler Mart ayında bir uzlaşmaya varamadı.

'Dönme noktası'

BUND, WWF ve Misereor da dahil olmak üzere çok sayıda STK'nın ittifakı tarafından yayınlanan ortak bir bildiride, konferansın kapanış bildirisini tarafsız olarak eleştirdi; Gönüllü tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliğini koruyor ve 2017'de New York'ta gerçekleştirilen son konferansta belirlenen hedeflerin ilerlemesine ilişkin bir rapor ya da uygulamanın uygulanması için bir kontrol aracı yoktu.

Açıklamaya göre tek olumlu şey, derin deniz madenciliği, balıkçılık ve su altı gürültü kirliliği gibi alanlarda Lizbon'da duyurulan çok sayıda bireysel girişimdi.

Derin deniz madenciliği konferansta sıcak bir konuydu ve Macron Perşembe günü devam etmesini durdurmak için yasal bir çerçeveye ihtiyaç olduğunu söyledi.