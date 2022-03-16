BM Mahkemesi Rusya'ya Ukrayna'nın İşgalini Durdurma Emri Verdi

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Moskova'nın güç kullanmasından "derin endişe duyduğunu" belirterek Rusya'ya Ukrayna'daki askeri eylemleri derhal durdurma emri verdi.

Birleşmiş Milletler'in en yüksek mahkemesindeki yargıçlar Çarşamba günü 13'e karşı 2 kararında, "Rusya Federasyonu, Ukrayna topraklarında 24 Şubat 2022'de başladığı askeri operasyonları derhal askıya alacaktır." dedi.

Yargıçlar, Rusya'nın kendi kontrolü altındaki veya Moskova tarafından desteklenen diğer güçlerin askeri operasyona devam etmemelerini de sağlaması gerektiğini de sözlerine eklediler.

Mahkemenin kararları bağlayıcı olsa da, bunları uygulamak için doğrudan bir aracı yoktur ve nadir durumlarda ülkeler geçmişte bunları görmezden gelmiştir.

Mahkeme kararlarına uymayı reddeden ülkeler, Rusya'nın veto yetkisine sahip olduğu BM Güvenlik Konseyi'ne sevk edilebilir.

Yine de, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy bunu büyük bir zafer olarak nitelendirdi.

Twitter'da "Ukrayna, Uluslararası Adalet Divanı'nda Rusya'ya karşı açtığı davada tam bir zafer kazandı", diye yazdı. "UAD işgali derhal durdurma emri verdi. Emir uluslararası hukuka göre bağlayıcıdır. Rusya derhal uymalıdır. Emri yok saymak Rusya'yı daha da izole edecektir."

Ukrayna, Rusya'nın işgalinin başladığı 24 Şubat'ta, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bir soykırımı önlemek için hareket ettiği yönündeki bariz gerekçesinin asılsız olduğunu söyleyerek davasını açtı.

Duruşmalarda Ukrayna, Ukrayna'nın doğusunda soykırım tehdidi olmadığını ve her iki ülkenin de imzaladığı Birleşmiş Milletler'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'nin bir işgali önlemeye izin vermediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işgali Ukrayna'nın doğusunda "zorbalığa ve soykırıma maruz kalan insanları korumak için" gereken "özel bir askeri eylem" olarak nitelendirdi - yani ilk veya tek dili Rusça olanlar.

Rusya, "davanın bariz saçmalığı ışığında" 7 Mart'taki UAD duruşmalarını atladığını açıkladı.

Ancak Moskova mahkemeye, IÇD'nin herhangi bir tedbir uygulamaması gerektiğine dair yazılı bir belge sunmadı.

Rusya, Putin'in "soykırım" kelimesini kullanmasının, eylemlerini otomatik olarak Soykırım Sözleşmesi'ne dayandırdığı anlamına gelmediğini savunmuştu. Rusya, anlaşmanın yorumlanması konusunda bir anlaşmazlık olmadan, mahkemenin yargı yetkisi olmadığını savundu.

Başyargıç Joan Donoghue, mahkemenin ön kararı vermek için iki ülkenin Soykırım Konvansiyonu'nun yorumlanması konusunda anlaşamadığı yeterli bilgiye sahip olduğunu söyledi. Gerçek yargı yetkisi ancak daha sonra karara varılacaktı.

Ukrayna'daki çatışma gibi acil bir durumda, mahkeme bir davada yargı yetkisi olup olmadığına karar vermeden önce bile birkaç gün içinde acil durum önlemleri alabilir. Bu genellikle aylar sürerken, bir davanın gerçek esasları hakkındaki kararlar yıllar alabilir.

7 Mart'taki duruşmadan bu yana geçen günlerde Rusya, Ukrayna'nın dört bir yanındaki kasaba ve şehirlere yönelik askeri saldırılarını yoğunlaştırarak Mariupol'daki bir doğum hastanesine ölümcül bir saldırı da dahil olmak üzere ülke genelindeki sivil altyapıyı vurdu. BM'ye göre, savaş sırasında üç milyondan fazla mülteci Ukrayna'dan kaçtı.

Ayrı bir gelişmede, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başsavcısı Karim Khan Çarşamba günü erken saatlerde Zelenskyy ile sürpriz bir görüşme yaptı. İkili, mahkemenin ülkedeki olası savaş suçlarıyla ilgili devam eden soruşturmasını ele alındı. UAD devletleri sorumlu tutabilirken, UCM bireyleri kovuşturabilir.