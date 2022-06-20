BM, Libya'daki Rakip Grupların Seçim Görüşmelerinde Anlaşmaya Varamadıklarını Söyledi

Birleşmiş Milletler Pazartesi günü yaptığı açıklamada, rakip Libyalı grupların Mısır'da BM arabuluculuğundaki üçüncü tur müzakerelerini tamamladıktan sonra bir anlaşmaya varamadıklarını ve bunun ülkenin on yıllık kaostan bir çıkış yolu bulmak için uluslararası çabaları daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi.

BM'nin Libya özel danışmanı Stephanie Williams'a göre, Libya'nın doğu merkezli parlamentosu ve ülkenin batısındaki başkent Trablus merkezli Yüksek Devlet Konseyi'nden milletvekilleri, geç seçimler için anayasa değişiklikleriyle ilgili son tur müzakerelerini tamamladılar.

12 Haziran'da başlayan müzakerelerin Libya'da seçimler için anayasal bir çerçeve oluşturmaya çalıştığını, ancak iki tarafın oylamaya yol açan "geçiş sürecini yöneten tedbirler" üzerinde anlaşmaya varmadığını söyledi.

Etkili meclis başkanı Aguila Saleh ve Trablus merkezli konseyin başkanı Khaled al-Meshri'yi iki taraf arasındaki boşlukları kapatmaya çalışmak için 10 gün içinde toplanmaya çağırdı .

Libya basınında çıkan haberlerde, ana tartışmalı konunun cumhurbaşkanlığı adaylığı kriterleri olduğu iddia edildi.

Trablus merkezli konsey, askeri personelin ülkenin en üst makamına aday olmasını yasaklamakta ısrar etti - görünüşe göre dönek askeri komutan Khalifa Haftar'a yönelik bir hareket.

Haftar, geçen Aralık ayında yapılması planlanan seçimlerde adaylığını açıklamıştı. Güçleri 2020'de Trablus'u ele geçirmek için bir saldırı başlattı, ancak Türkiye'nin Trablus merkezli hükümeti desteklemesi üzerine yenildi .

Kaosu sona erdirmek için uluslararası çabalar

Yaklaşık üç milyon Libyalı , tartışmalı adaylar ve seçim yasalarıyla ilgili anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere sayısız sorun nedeniyle ertelenen oylama için kaydoldu .

İki yasama organı, geçen yıl Mart ayında BM aracılığı ile yemin eden Başbakan Abdel Hamid Dbeibeh'in birlik hükümetinin yerini alacak yeni bir hükümet üzerinde anlaşma sağlayamadı.

Meşruiyeti, Aralık seçimlerinin ertelenmesinin ardından doğu parlamentosu tarafından sorgulandı.

Siyasi kriz, Fathi Bashagha'nın Şubat ayında doğu merkezli parlamento tarafından başbakan olarak atanmasının ardından tırmandı. Dbeibeh iktidarı devretmeyi reddetti.

Kahire'deki görüşmelerde, doğu merkezli yasa koyucular, askeri personelin müteakip oylamaya katılmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Aralık ayında oylamanın yapılamaması, rakip yönetimlerin geçen yıl birliğe yönelik geçici adımların ardından iktidarı ele geçirdiği Libya'da on yıllık kaosu sona erdirmeye yönelik uluslararası çabalara büyük bir darbe oldu.

Petrol zengini Libya, NATO destekli bir ayaklanmanın uzun süredir hükümdar Muammer Kaddafi'yi 2011'de devirip öldürmesinden bu yana çatışmalarla sarsılıyor.

Ülke o zamanlar doğuda ve batıda, her biri farklı silahlı gruplar ve yabancı hükümetler tarafından desteklenen rakip yönetimler arasında bölünmüştü.