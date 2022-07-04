BM, Libya Parlamentosunu Basan Protestocuları Kınadı

Libya'dan üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi , ülkedeki ekonomik çalkantı ve siyasi çıkmaza karşı birçok şehirde protestoların bir parçası olarak parlamento karargahının öfkeli göstericiler tarafından basılmasını kınadı .

Yüzlerce protestocu Cuma günü başkent Trablus ve diğer Libya kentlerinin sokaklarında yürüdü, birçok kişi doğudaki Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi de dahil olmak üzere hükümet binalarına saldırdı ve ateşe verdi.

BM Libya özel danışmanı Stephanie Williams, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Halkın barışçıl protesto hakkına saygı duyulmalı ve korunmalı, ancak dün geç saatlerde Tobruk'ta Temsilciler Meclisi karargahına yapılan baskın gibi isyanlar ve vandalizm eylemleri kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Sakinliğin korunması, sorumlu Libya liderliğinin sergilenmesi ve herkes tarafından itidal uygulanması kesinlikle hayati önem taşıyor” dedi.

Cuma günkü protestolar, parlamento liderlerinin ve Trablus merkezli başka bir yasama meclisinin Cenevre'deki BM arabuluculuğundaki müzakereler sırasında seçimler konusunda anlaşmaya varamamasından bir gün sonra geldi . BM'ye göre, anlaşmazlık şimdi adaylar için uygunluk şartlarına odaklanıyor.

Libya, yasal anlaşmazlıklar, tartışmalı cumhurbaşkanlığı adayları ve ülkedeki haydut milislerin ve yabancı savaşçıların varlığı gibi zorlukların ardından Aralık ayında seçim yapamadı.

Oylamanın yapılamaması, Akdeniz ulusuna barış getirme amaçlı uluslararası çabalara büyük bir darbe oldu. İki rakip hükümetin geçen yıl birlik yönünde atılan adımların ardından iktidarı ele geçirmesiyle , uzun süredir devam eden siyasi çıkmazda yeni bir sayfa açtı .

Geçici Başbakan Abdülhamid Dbeibah, Trablus merkezli bir yönetime liderlik ederken, eski İçişleri Bakanı Fathi Bashagha, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi ve askeri dönek Halife Haftar'dan destek alıyor.

Kırılgan durum

Protestocular ayrıca, yakıt ve ekmek fiyatlarının arttığı ve elektrik kesintilerinin olağan bir durum olduğu petrol zengini ülkedeki korkunç ekonomik koşullara karşı da yürüdüler.

Libya'nın enerji sektörü de Nisan ayından bu yana petrol tesislerinin zorla kapatılması dalgasıyla siyasi bölünmelerin kurbanı oldu.

Doğu merkezli yönetimin destekçileri, Mayıs ayında Trablus'ta göreve başlama girişimi hızlı bir geri çekilmeyle sonuçlanan Başağa'ya yetki devrini güvence altına alma çabalarında koz olarak petrol musluklarını kapattılar.

Libya Ulusal Petrol Şirketi, elektrik şebekesi üzerinde zincirleme etkisi olan kapanmalar ve gaz üretimindeki düşüşten dolayı 3.5 milyar dolardan fazla zarar gördüğünü açıkladı.

Son haftalarda, Trablus'ta silahlı gruplar arasında tekrarlanan çatışmalara tanık olundu ve bu, tam ölçekli bir çatışmaya dönüş korkusuna yol açtı.

Avrupa Birliği'nin Libya elçisi Sabadell Jose, protestocuları "her türlü şiddetten kaçınmaya" çağırdı. Cuma günkü gösterilerin insanların “seçimler yoluyla değişim istediğini ve seslerinin duyulması gerektiğini” gösterdiğini söyledi.

Libya, NATO destekli bir ayaklanmanın 2011'de uzun süredir hükümdar Muammer Kaddafi'yi devirip öldürmesinden bu yana çatışmalarla dolu.

Ülke o zamanlar doğuda ve batıda, her biri farklı silahlı gruplar ve yabancı hükümetler tarafından desteklenen rakip yönetimler arasında bölünmüştü.