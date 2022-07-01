BM Elçisi, KDC Çatışmasının Sarmal Olduğu Konusunda Uyardı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki (DRC) Birleşmiş Milletler elçisi, bölgenin huzursuz illerinde ciddi insan hakları ihlalleri raporları arasında ülkenin doğusundaki savaşın kontrolden çıkabileceği konusunda uyardı.

Yakın zamanda alevlenen şiddetli çatışmalar , DRC ve komşu Ruanda hükümetleri arasında on yıllardır süregelen husumetleri yeniden canlandırdı . Ruanda isyancıları desteklediğini yalanladı.

BM elçisi Bintou Keita Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne atıfta bulunarak, "M23, FARDC ve MONUSCO'ya karşı iyi koordine edilmiş saldırılarına artan konvansiyonel yeteneklerle devam ederse, Misyon kendisini mevcut yeteneklerini aşan bir tehditle karşı karşıya bulabilir" dedi.

Keita, "DRC'nin doğusunda devam eden M23 ve silahlı grup faaliyetleri, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve bölgede güvenlik ve istikrarda zor kazanılan ilerlemeyi tersine çevirmekle tehdit ediyor" dedi.

Keita, Güvenlik Konseyi'nden Doğu DRC'ye barış getirmek için yardım istedi ve Angola'da yapılacak bir Afrika zirvesinin DRC ve Ruanda tarafından “farklılıklarını diyalog yoluyla çözmek için” kullanılması gerektiğini söyledi.

Birkaç Doğu Afrika ülkesi , bu ayın başlarında, istikrarsız bölgedeki şiddeti sona erdirmeye yardımcı olmak için Doğu DRC'de konuşlandırmak üzere bölgesel bir güç oluşturmaya karar verdi. Keita, BM istikrar misyonuyla “koordinasyon” ve gelecekteki operasyonlar sırasında sivillerin korunmasına ilişkin rol ve sorumlulukların netleştirilmesi gereğini vurguladı.

Bu arada, Bütünleşik Barış ve Kalkınma için Kadın Dayanışması (SOFEPADI) adlı insan hakları grubu Konsey'e, kadınların savaşçı gruplar tarafından ciddi insan hakları ihlallerine maruz kaldıklarını söyledi.

Oturumda konuşan SOFEPADI Başkanı Julienne Lusenge, savaşçılar tarafından iki kez kaçırılan, defalarca tecavüze uğrayan ve insan eti pişirip yemeye zorlanan Kongolu bir kadının hikayesini paylaştı.

Kadın ilk kez, bir adamın boğazını kestiğini gördüğü CODECO silahlı grubundan savaşçılar tarafından kaçırıldı. “Bağırsaklarını çıkardılar ve benden onları pişirmemi istediler. Yemeğin geri kalanını hazırlamam için bana iki su kabı getirdiler. Daha sonra tüm mahkûmları insan etiyle beslediler," dedi

Lusenge, kadının birkaç gün sonra serbest bırakıldığını, ancak eve dönmeye çalışırken kimliğini bilmediği başka bir savaşçı grup tarafından kaçırıldığını ve üyelerinin de ona defalarca tecavüz ettiğini söyledi.