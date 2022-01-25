BM Devralmayı Kınarken Darbe Yanlıları Burkina Faso'da Toplandı

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da, Fransa ve BM'nin Batı Afrika ülkesinin son darbesini kınaması üzerine, bir gün önce Devlet Başkanı Roch Kabore'nin görevden aldığı askeri darbeyi desteklemek için yüzlerce kişi toplandı.

Memurlar, demokratik olarak seçilmiş Kabore'yi Pazartesi günü, silahlı gruplar tarafından şiddeti ele almasına karşı artan öfkenin ortasında, uçucu devlette gözaltına aldı ve görevden aldı.

Sahel ülkesi şu anda Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba liderliğindeki bir grubun adı olan Koruma ve Restorasyon için Yurtsever Hareket'in (MPSR) elinde.

"Başkan Kabore'nin ayrılması için birkaç kez aradık ama bizi dinlemedi. Ouagadougou'daki mitingde AFP haber ajansına verdiği demeçte, ordu bizi duydu ve anladı" dedi.

30 yaşındaki bir öğretmen olan Julienne Traore AFP'ye verdiği demeçte, "Endişelendiğimiz kadarıyla bu bir darbe değil" dedi.

“Yetersiz insanlar tarafından yönetilen bir ülkenin kurtuluşudur.”

Bazı göstericiler Mali ve Rus bayrakları taşıdılar – bu, 2020'de silahlı grupların kan dökülmesine karşı protesto gösterileri üzerine iktidarı ele geçiren ve son zamanlarda Moskova ile güvenlik bağlarına bağlı olan Mali'nin askeri hükümetine atıfta bulunuyor.

Ouagadougou'dan haber yapan gazeteci Sam Mednick, ülkedeki güvenlik krizinin ortasında "bu darbeye çok destek" olduğunu söyledi.

Mednick, özellikle “sahada tecrübesi olan genç askerler, birçok insanın askeri bir stratejileri varmış gibi hissetmediğini söylediği önceki rejime göre ülkeyi daha iyi güvence altına alabileceklerini düşünüyorlar” dedi.

Pazartesi gecesi Damiba imzalı bir bildiride anayasanın askıya alındığı, hükümet ve parlamentonun feshedildiği ve gece yarısından itibaren ülke sınırlarının kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, MPSR'nin "makul bir süre" içinde "anayasal düzeni" yeniden oluşturacağı ve ülke çapında saat 21.00 ile sabah 5 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı da belirtildi.

Son çalkantılara rağmen Ouagadougou'da hayat Salı günü normal seyrinde devam ediyor gibiydi.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, şehrin ana pazarı, mağazaları ve benzin istasyonları açıktı ve merkezde özel bir askeri varlık yoktu.

Salı günü, iktidardaki ordu, insani, askeri ve temel malları taşıyan araçlar için kara sınırlarını yeniden açarken hava trafiğinin yeniden başladığını duyurdu.

'Çok endişe'

Batı Afrika, Ağustos 2020'de Mali ve Eylül 2021'de Gine'den başlayarak 18 aydan kısa bir süre içinde üç askeri darbeyle sarsıldı. 1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana çok az istikrarı olan Burkina Faso'yu vuran son siyasi kargaşa.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Salı günü Burkina Faso'nun "askeri darbesini" kınarken, BM insan hakları ofisi "askerlerin iktidarı ele geçirmesinden derin üzüntü duyduğunu" söyledi.

Ofisin sözcüsü Ravina Shamdasani Cenevre'de gazetecilere verdiği demeçte, "Orduya, Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore ve gözaltına alınan diğer üst düzey yetkilileri derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz" dedi.

"Anayasal düzene hızlı bir dönüş çağrısında bulunuyoruz."