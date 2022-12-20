Blog Yazarak Para Kazanmak Mümkün mü? Para Kazanmak İsteyenlere Öneri!

Günümüzde çalışmanın ve para kazanmanın standartları değişti. Artık bulunulan her yerden rahatlıkla yeni bir iş kolu oluşturulabiliyor. Bununda ötesinde var olan işe ek olarak ek kazanç kapısı olarakta görülebilir. Blog yazarlığı; hızlı ve kolay ticaret kolları olmakla beraber daha çok zaman ve emek harcanarak kazanç sunan bir iş koludur. Yazmaktan ve yeni bir şeyler üretmekten hoşlananların daha rahat uyum sağlayabilecekleri bir iş koludur. Blog yazarak kazanç sağlamak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekir.

Blog Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Blog yazarken dikkat edilmesi gerekenler arasında şunlar yer alır:

-Uzun süreli olarak istikrarlı içerikle üretimi sağlamak

-Her zaman özgün içerik oluşturmak

-SEO uyumlu yazılar ile Google'ın kriterlerine uyum sağlamak

-Adsense reklam alanından faydalanmak

-Hedef kitle belirleyerek sabırla en doğru içerikleri oluşturmak

-Günlük yazı oluşturmaktan ve paylaşmaktan uzak kalmamak

-Çağımızın standartlarına uygun yenilikçi, yaratıcı ve özgün içerikler oluşturmak

Blog Yazarak Ne Kadar Kazanabilirim?

Gün içinde en az 1000 kişinin ziyaret ettiği bir blog sayfası aylık ortalama 350 TL ile 400 TL arasında değişir.

Günde 3 bin kişinin ziyaret ettiği bir blog sayfası ayda 1.500 TL ile 2.500 TL arasında kazanç sunar. Amatör olduğunu düşünenlerin dahi ayda bu rakamlara ulaşabilmesi mümkündür.

Blog Yazarak Nasıl Para Kazanabilirim?

Blog yazarlığı uzun ve meşakkatli bir süreci içerir. Kişinin ilgi alanına yönelik oluşturacağı tüm içerikler düzenli bir sürece girdiğinde kazanç alabilmeyi sağlar. Blog yazarak para kazanabilmek için yapılması gerekenler arasında şunlar yer alır:

-Google Adsense üzerinden reklam almak

- Ürün satışı yapmak

- Sponsorlu içerik almak

- Ücretli abonelik

- Satış ortaklığı

Online Ürün Satışı

Blog yazarak kazanç sağlamak isteyenler kendi markasını oluşturup online ürün satışı yaparak kazanç sağlaması oldukça kolaydır. Ücretsiz reklam destekleri ile Google'ın ilgisini çekecek içerik üretmek ihtiyaç duyulan hedef kitleye daha rahat erişim sağlamayı destekler.