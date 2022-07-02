BJP Hindistan'ın En Zengin Eyaleti Maharashtra'nın Kontrolünü Nasıl Geri Aldı?

Hindistan'ın en zengin eyaleti, önceki görevdeki başbakanın istifaya zorlanmasından bir gün sonra, uzmanların Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi tarafından düzenlendiğini söylediği 10 günlük yüksek siyasi drama sona erdikten bir gün sonra yeni bir başbakan ve yardımcısına yemin etti. (BJP).

Hindistan'ın finans başkenti Mumbai'de Perşembe günü Maharashtra'nın başbakanı olarak yemin etti.

Shiv Sena'daki bölünmeyi etkin bir şekilde yöneten BJP'nin eski Maharashtra Başbakanı Devendra Fadnavis, Shinde'nin yardımcısı olarak yemin etti.

Shinde, sağ partinin eyalet meclisinde isyancı kampından daha fazla yasa koyucuya sahip olmasına rağmen isyanı için BJP tarafından ödüllendirildi.

Gelişmeler, Shiv Sena başkanı Uddhav Thackeray'ın Çarşamba gecesi Facebook canlı yayınında başbakanlıktan istifa ettiğini açıklamasından bir gün sonra, Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin Perşembe günü çoğunluğunu kanıtlamak için bir zemin testi yapmasını istemesinden birkaç dakika sonra geldi.

Thackeray, 2019'dan beri merkezci Milliyetçi Kongre Partisi (NCP) ve Kongre partileriyle bir koalisyon hükümeti yürütüyordu - Hindistan siyasetindeki en olası ittifaklardan biri.

Shinde hükümetinden Pazartesi günü eyalet meclisindeki çoğunluğunu kanıtlaması istenirken, Thackeray'dan Shiv Sena Yüksek Mahkemeye en az 16 isyancı milletvekilinin diskalifiye edilmesini talep etti.

BJP'nin şu anda 106 yasa koyucu, Shiv Sena 55, NCP 53 ve Kongre'nin 288 üyeli mecliste 43 üyesi var. Bir koalisyonun iktidarda kalabilmesi için 144 oya ihtiyacı var.

Maharashtra'daki nöbet değişimi, Modi'nin art arda üçüncü bir dönem kazanmayı umduğu 2024 ulusal seçimleri öncesinde Hindu milliyetçisi BJP için önemli bir destek.

Maharashtra, yine BJP tarafından yönetilen kuzeydeki Uttar Pradesh eyaletinden sonra Hindistan parlamentosuna en fazla sayıda yasa koyucu gönderiyor.

Siyasi analist ve Yeni Delhi'deki Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nde eski siyaset bilimi profesörü Zoya Hasan, Al Jazeera'ya “Maharashtra'nın güreş kontrolünün Modi'nin partisi için gerçekten büyük bir zafer olduğunu” söyledi.

“Maharashtra'daki Uddhav Thackeray hükümetinin devrilmesi muhalefet için büyük bir gerileme çünkü Maharashtra son derece önemli bir eyalet. Ülkenin en sanayileşmiş ve gelişmiş eyaletlerinden biri olan Hindistan'ın finans başkentidir” dedi.

On günlük siyasi drama

Maharashtra'daki siyasi kriz, 20 Haziran gecesi 58 yaşındaki Shinde'nin Thackeray'e karşı isyanını duyurması ve yasama meclisinin (MLA'lar) diğer 29 üyesiyle birlikte Mumbai'den ayrılmasıyla başladı.

İsyancılar, 1995'ten beri BJP tarafından yönetilen Modi'nin ana eyaleti Gujarat'taki bir sanayi şehri olan Surat'ta beş yıldızlı bir otele götürüldü. Modi, 2014'te başbakan olmadan önce 12 yıl boyunca eyalet başbakanıydı. .

Hindistan'ın sözde “tatil yeri siyasetinde”, yasa koyucular bir eyaletteki siyasi kriz sırasında at ticaretini yapmalarını önlemek için genellikle bir tatil köyüne veya otellere taşınır.

Birçok BJP lideri, Surat'taki yasa koyucularla bir araya geldiğinde, 21 Haziran'da üst düzey Shiv Sena lideri Sanjay Raut, isyanın BJP tarafından Thackeray hükümetini devirmek için tasarlandığını iddia etti - BJP'nin reddettiği bir iddia.