Bitcoin Rallisi Düşüyor

Şimdiye kadarki en büyük aylık düşüşünü tazeleyen Bitcoin, Cuma günü dijital varlıklar ayaklarını yeniden kazanmak için mücadele ederken vahşi dalgalanmalarla tüccarları kırbaçladı.

En büyük token Cuma günü Asya'da .3'e kadar yükseldi ve kısaca 21.000 $ seviyesinde kapandı. Bitcoin daha sonra bu kazanımların çoğundan hızla vazgeçerek Londra'da saat 11:30'da 19.400 dolar civarında işlem gördü. Haziran ayındaki %41'lik düşüş, 2010'a kadar giden Bloomberg verilerindeki en keskin düşüş oldu.

Bitcoin'in dalgalanmaları, yatırımcılar merkez bankalarının aşırı enflasyonu dizginlemek için ne kadar ileri gideceğini değerlendirmek için mücadele ederken kripto para birimleri üzerinde beliren belirsizliğin altını çiziyor. Kargaşaya ek olarak, riskten korunma fonu Three Arrows Capital'dan borç veren Celsius Network'e kadar büyük kripto oyuncuları, piyasadaki satışlar tarafından kargaşaya atıldı ve daha fazla bulaşma olasılığını artırdı.

Euro bölgesi enflasyonu Haziran ayında yeni bir rekora yükseldi ve tüketici fiyatları bir önceki yıla göre %8,6 beklenenden daha hızlı yükseldi. Bölgedeki enflasyon rakamları, son 12 ayın 11'i için ekonomistlerin tahminlerini geride bıraktı.

Oanda Corp.'ta kıdemli piyasa analisti Edward Moya, Wall Street'teki kargaşa üçüncü çeyrekte devam ederse, Bitcoin "birçok tüccarın 10.000 dolarlık alana düşmekten korkmasına neden olabilecek bir çirkin düşüşe karşı savunmasız olabilir" dedi. . Token en son 2020 ortalarında bu seviyelerde işlem gördü.

Başkan Nayib Bukele, Twitter'da ulusun tekrar dipten satın aldığını ve bu sefer her biri 19.000 dolarlık bir fiyata 80 Bitcoin eklediğini söyleyen El Salvador'u riskler caydırmıyor.

Bu haftanın başlarında, Michael Saylor'un Bitcoin destekli teknoloji firması MicroStrategy Inc., bir dosyada kripto baygınlığının zirvesinde yaklaşık 10 milyon dolar değerinde 480 jeton daha satın aldığını söyledi.

Bitcoin, 18 Haziran'da 18.000 doların altına düştükten sonra 20.000 dolar civarında dönüyor. Yön eksikliği, Mayıs ayı başlarında TerraUSD stabilcoinin çöküşünün ardından, haftalarca tekrar düşmeden önce 30.000 dolara yakın tutunan kripto paranın nasıl alınıp satıldığını hatırlatıyor.