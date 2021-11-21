Bitcoin City İnşa Ediliyor

Başkan Nayib Bukele, Orta Amerika ülkesinde yatırımı körüklemek için kripto para birimini kullanma bahsini ikiye katlayarak, El Salvador'un başlangıçta Bitcoin destekli tahvillerle finanse edilen dünyanın ilk “Bitcoin Şehri”ni inşa etmeyi planladığını söyledi.

El Salvador'da bir haftalık Bitcoin promosyonunu kapatan bir etkinlikte konuşan Bukele, La Union'ın doğu bölgesinde planlanan şehrin bir yanardağdan jeotermal güç alacağını ve katma değer vergisi (KDV) dışında herhangi bir vergi uygulamayacağını söyledi.

Cumartesi günü Mizata sahil beldesinde, beyazlar içinde ve ters bir beyzbol şapkası takan Bukele, "Buraya yatırım yapın ve istediğiniz kadar parayı kazanın" dedi. “Bu, çalışan ve bir yanardağ tarafından enerji verilen tamamen ekolojik bir şehir.”

Bukele, alınan KDV'nin yarısının şehri inşa etmek için çıkarılan tahvilleri finanse etmek için kullanılacağını ve diğer yarısının çöp toplama gibi hizmetler için ödeme yapacağını söyledi ve kamu altyapısının yaklaşık 300.000 Bitcoin'e (17.7 milyar $) mal olacağını tahmin etti.

Eylül ayında El Salvador, Bitcoin'i yasal ihale olarak kabul eden dünyadaki ilk ülke oldu.

Bukele popüler bir başkan olmasına rağmen, kamuoyu yoklamaları Salvadorluların onun Bitcoin sevgisi konusunda şüpheci olduğunu ve Bitcoin'in inişli çıkışlı tanıtımının hükümete karşı protestoları ateşlediğini gösteriyor.

Planını Büyük İskender tarafından kurulan şehirlere benzeten Bukele, Bitcoin City'nin bir havaalanı, konut ve ticari alanlarla dairesel olacağını ve havadan bir Bitcoin sembolü gibi görünecek şekilde tasarlanmış merkezi bir plazaya sahip olacağını söyledi.

Eylül ayında Twitter'da kendisini El Salvador'un "diktatörü" olarak açık bir şakayla ilan eden 40 yaşındaki teknoloji meraklısı Bukele, "Bitcoin'in dünyaya yayılmasını istiyorsanız, biraz İskenderiye inşa etmeliyiz" dedi.

Bukele, El Salvador'un ilk tahvilleri 2022'de ihraç etmeyi planladığını ve bunun 60 gün içinde olacağını öne sürdü.

Blockchain teknolojisi sağlayıcısı Blockstream'in baş strateji sorumlusu Samson Mow, toplantıya “volkan tahvili” olarak bilinen ilk 10 yıllık sayının Bitcoin tarafından desteklenen ve yüzde 6,5 kupon taşıyan 1 milyar dolar değerinde olacağını söyledi. Toplamın yarısının piyasadan Bitcoin satın almaya gideceğini söyledi. Diğer tahviller takip edecek.

Mow, beş yıllık bir kilitlenmeden sonra, yatırımcılara "ek kupon" vermek için tahvili finanse etmek için kullanılan Bitcoin'in bir kısmını satmaya başlayacağını ve kripto para biriminin değerinin güçlü bir şekilde artmaya devam edeceğini söyledi.

"Bu, El Salvador'u dünyanın finans merkezi yapacak" dedi.

Tahvil, bir Bitcoin yan zincir ağı olan “sıvı ağ” üzerinden verilecek. Mow, süreci kolaylaştırmak için El Salvador hükümetinin bir menkul kıymetler yasası üzerinde çalıştığını ve bir borsa işletmek için ilk lisansın Bitfinex'e verileceğini söyledi.

Kripto borsası Bitfinex, Mow'un arkasındaki bir sunumda tahvil için kitap koşucusu olarak listelendi. Mow, bu tür 10 tahvil çıkarıldıktan sonra 5 milyar dolarlık Bitcoin'in birkaç yıl boyunca piyasadan çekileceğini söyledi. "Ve bu tahvilleri yapacak 10 ülke daha bulursanız, bu Bitcoin'in piyasa değerinin yarısı demektir."

Mow, tahvillerdeki “oyun teorisinin” ilk ihraççı El Salvador’a bir avantaj sağladığını savundu ve şunları söyledi: “Bitcoin beş yıllık işarette 1 milyon dolara ulaşırsa, ki bence öyle olacak, iki çeyrekte Bitcoin satacaklar ve bunu telafi edecekler.