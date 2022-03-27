Biri Özel Diğeri Kamu Bankası’ndan Esnafın Problemlerini Çözme Kararı!

Koronavirüsü salgını ile oluşan atmosferde çok ciddi problemler yaşayan meslek gruplarından biri de esnaflardır. Esnafa uygun finansman desteği gelecek. Üstelik 6 ay ödemesiz esnaf kredilerin den faydalanmak mümkündür.

Türkiye'nin öncü bankalarından kamu Bankası VakıfBank ile özel bankaları arasında yer alan Türkiye İş Bankası, avantajlı oranlar ile geri ödemeli seçeneklerini içine dahil ettiği esnaf kredilerin kamuoyu ile paylaştı. 6 aylık geri ödeme derdimin olmadığı İş Bankası kredilerinin yanında aynı zamanda Vakıfbank esnek geri ödeme seçeneklerini de vatandaşlara sunuyor.

İş Bankası 6 Ay Ödemesiz Esnafa Destek Kredisi Detayları Neler?

Türkiye İş Bankası, esnaflara yönelik destek kredisini resmi internet hesabı üzerinden duyurdu. 6 ay geri ödemesiz bir şekilde esnaflara sunulacak bu kredi ile beraber en uygun oranlarda böylelikle belirlenmiş olacak. Esnaf ve küçük işletmelerin pek çok finansman problemlerine çare üretmesi amaçlanan kredi kapsamında 36 aylık vade seçeneği uygulanıyor. Esnaf ve Sanatkarlar odası üyelerinin bu kredi desteğinden faydalanmaları gerekiyor.

Vakıfbank Esnaf Kredisi Detayları Neler?

Kamu Bankası VakıfBank aracılığı ile esnaf kredisi almak isteyen vatandaşlar açısından Vakıfbank esnafa halden anlayan Kredi şeklinde bir proje ile destek çıkıyor. Esnafların 50.000 TL'ye varan nakit problemlerine ilişkin 36 aylık vade seçeneği avantajları ile kullandırılacak kredi uygun geri ödeme seçeneklerine de sahip avantajlı ve cazip faiz oranlarından faydalanarak işletmenizin pek çok nakit gereksinimi açısından bu krediden faydalanabilirsiniz.