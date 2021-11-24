Birden Fazla Banka Hesabı Olanlar Dikkat, O Bankadan Uyarı ve Duyuru Var, Başvuru Yapmak Yetiyor

Banka şubeleri üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler için Denizbank yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte Banka hesabı olan ve birden fazla banka ile çalışan kişilere Denizbank ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Üstelik başvuru yapacak olan kişilerden banka herhangi bir şart aramazken gelir belgesiz olarak Kredi imkanı tanıyan Denizbank ayrıca mobil uygulama üzerinden de ihtiyaç kredisi verecek. Denizbank Kendi resmi internet sitesi üzerinden sosyal medya üzerinden ve kendi banka şubeleri üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında Denizbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere yüksek limitli kredi onay verecek.

Denizbank kredi politikalarına uygun olmanız durumunda hemen hızlı bir şekilde başvuru yapabilecek ve Onay alabileceksiniz. Kredi kullanmak isteyen kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması 19 yaşından büyük olması banka kredi puanı 1350 ve üzerinde olması durumunda hemen Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilir. Denizbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde onay olabilir bankanın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak masrafsız Kredi seçeneklerinden faydalanabilir.

Banka yaptığı Kredi kampanyasında sms ile başvuru yaptırırken ayrıca internet sitesi ve internet bankacılığı kullanarak daha dijital olarak sizlere Kredi imkanı tanıyor.

DenizBank SMS ile kredi başvurusu

Nakit ihtiyacı olan kişilerin yardımına koşan bankalardan bir tanesi olan DenizBank SMS ile hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusu alıyor. DenizBank SMS ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar Cep telefonlarından ücretli bir mesaj atacak ve atmış oldukları mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenecek.

Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına bu mesajı gönderin. Göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka değerlendirmeye kısa bir sürede yaparak sizlere sms ile sonucu belirtir ve onay olursanız bu Kredi en yakın banka şubesinden kimlikle kullanabilirsiniz.

Denizbank yapmış olduğun kampanyada ayrıca banka müşterisi olan kişilere mobil uygulama üzerinden de ihtiyaç kredisi kampanyası yapıyor. Denizbank mobil uygulama üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurusunda 36 ay vadeye kadar yapılacak olan işlemlerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme ve masrafsız kredi seçenekleri ile 100.000 TL'ye kadar nakit imkanından faydalanabilirsiniz.