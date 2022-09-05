Birce Akalay En Sonunda Bombayı Patlattı, Son Dakika Hesabından Açıkladı!

Çok sayıda önemli projede rol alan Birce Akalay en sonunda bombayı patlattı. Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizileriyle gündemden bir an olsun düşmeyen Birce Akalay sürpriz anlaşmayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak dikkat çekmeyi de başardı. Birce Akalay yapılan anlaşmayı sosyal medya hesabı üzerinden anında paylaşarak tüm dikkatleri de üzerine çekmeyi başardı.

Çok önemli projelerde görev alan başarılı oyuncu Birce Akalay sürpriz anlaşmayı sosyal medya hesabı üzerinden hayranları ile paylaştı. Birce Akalay söz konusu sürpriz proje ile ilgili olarak ise yepyeni açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde yapılan anlaşmaya dair yeni bir açıklama yapacağını da belirten Birce Akalay hayranlarını da heyecanlandırmayı başardı.

Birce Akalay'dan Sürpriz Paylaşım

Ekranların en sevilen simaları arasında yer alan Birce Akalay sürpriz bir paylaşımda bulunarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizileri ile gündemde fırtınalar estiren Birce Akalay yapmış olduğu paylaşımda hayranlarını da heyecanlandırmış oldu. Sürpriz anlaşma ile ilgili paylaşımlar yapmaya devam eden Akalay bu paylaşımları ile de tam manasıyla tıklanma rekorları kırıyor. Önemli projelerde yer alan ve gündemde olan Birce Akalay'dan sürpriz anlaşma ortaya çıktı. Sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Birce Akalay bu anlaşmayı da bu şekilde açıklamış olduğu. Birce Akalay hayranları bu habere bir hayli sevilecekler.

Birce Akalay Bomba Gibi Geliyor

Ünlü oyuncular arasında yer alan Birce Akalay'dan son dakika bir paylaşım daha geldi. Kuş Uçuşu ve Mezarlık isimli dizi projeleri ile gündemden bir an olsun düşmeyen Akalay yapmış olduğu anlaşma ile yine akıllarda kalacak. Birce Akalay yapmış olduğu son paylaşımıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birce Akalay sürpriz anlaşma ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmaya da devam ediyor. Yapılan paylaşımda ise dikkat çekici karelerde yer alıyor. Birce Akalay yepyeni sürpriz proje ile yine ekranlarda boy göstermeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde yeni bir paylaşım yapacağını da ekleyen Birce Akalay sürpriz anlaşması ile ilgili de açıklamada bulunacak.