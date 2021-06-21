Birce Akalay Doğum Gününü Oyuncu Arkadaşlarıyla Birlikte Kutladı

Ünlü oyuncu Birce Akalay, 37. yaşını Asmalımescit'te bulunan bir mekanda yakın arkadaşları ile birlikte kutladı. Mekan çıkışında muhabirlerin kendisine sorduğu sorulara yanıtlar veren Akalay, salgın sebebi ile yeteri kadar dinlendiğini belirtip artık çalışma zamanının geldiğini söyledi. Ünlü oyuncunun keyifli halleri ile dikkat çekmesi de sevenlerini mutlu etti. Sevilen isim Birce Akalay'ın Asmalımescit'te kutlanan doğum günü partisine brahim Çelikkol, İbrahim Çelikkol’un eşi Mihre Çelikkol ve Nur Fettahoğlu gibi ünlü isimler de katılım gösterdi. Yeni yaşında kendisini yalnız bırakmayan oyuncu arkadaşları ile bir araya gelen Birce Akalay da mekan çıkışında keyifli halleriyle ilgi topladı. Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın 37. yaşını kutladığı doğum günü partisi, mekan çıkışında yapmış olduğu açıklamalar ve konu hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

19 Haziran 2021 tarihinde 37 yaşına basan ünlü oyuncu Birce Akalay, yeni yaşını yakın arkadaşları ile birlikte Asmalımescit'te bulunan bir mekanda kutladı. Ünlü ismi mutlu gününde İbrahim Çelikkol ve Nur Fettahoğlu gibi isimler de yalnız bırakmadı. Sevilen oyuncu doğum günü kutlaması ardından basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara yanıtlar verdi. Pandemi sebebiyle yaşanılan kötü günlerin geride bırakıldığını açıklayan Akalay arkadaşlarıyla bir araya geldiğini ve bu yüzden çok mutlu olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ise eşi Mihre Çelikkol ile birlikte Birce Akalay’ın doğum günü partisine katıldı. Bir sonraki projesi hakkında açıklamalarda bulunan Çelikkol yaz aylarını dinlenerek geçirmek istediğini fakat güzel bir proje olduğu zaman dahil olacağını söyledi.

Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile ilgili sorulan soruya da cevap verdi ve çocuklarının annesi Mihre Çelikkol’a benzediğini söyledi. Kendisinin de bu sebeple çok mutlu olduğunu açıklayan ünlü oyuncu tek isteklerinin çocuklarının sağlıklı ve hayırlı bir evlat olarak büyümesi olduğunu söyledi.

Birce Akalay'ın 37. yaş doğum günü partisine katılan ünlü isimler koronavirüs pandemisi sebebi ile alınan sokak çıkma yasağı tedbirlerine de uydu. Kısıtlanma sebebi ile saat 21.00’da mekandan ayrılan oyuncular evlerine geri döndü.