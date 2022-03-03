Biran Damla Yılmaz Sevgilisi Kim? Yasak Elma Kumru El Ele Görüntülendi!

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda Kumru isimli karaktere hayat vererek projeye katılım göstermiş ve sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, Kumru karakteriyle Yasak Elma dizisinde aşk hayatında sıklıkla hayal kırıklığı yaşayan bir kadın karaktere hayat veriyor. Bunun yanı sıra başarılı oyuncu dizide yaptığı kötülükler ile de adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncunun aşk hayatında yeni bir ilişkiye başladığı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Biran Damla Yılmaz'ın müzisyen Çağrı Telkıvıran ile yeni bir aşka telken açması ile ilgili çeşitli paylaşımlar gerçekleşti. Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkı magazin gündeminin üst sıralarında yer alırken ikilinin fotoğrafları ise dikkat çekti.

Genç aşıklar el ele görüntü verdi ve bir arkadaşlarının doğum günü organizasyonuna katılım gösterdi. Müzisyen Çağrı Telkıvıran’ın oyuncu Aslı Bekiroğlu ile ilişkisi bitmiş ve bu konu da bir süre boyunca konuşulmuştu. Başarılı müzisyen bu defa Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı ve çiçeği burnunda aşıklar el ele görüntülendi.

Başarılı oyuncu Biran Damla Yılmaz ve Aslı Bekiroğlu son olarak Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Maske Kimsin Sen isimli programa yarışmacı olarak katılım göstermişti. İddiaya göre Aslı Bekiroğlu yine aynı yarışmada bulunan Kubilay Aka ile beraber görüntü vermiş ve sonrasında Çağrı Telkıvıran da yeni bir hamlede bulunmuştu. Yaşanan bu olay sonrasında ise Telkıvıran’ın, aynı programda yarışmakta olan Biran Damla Yılmaz ile görüşmeye başladığı şeklinde açıklamalar yapıldı.

Çift geçtiğimiz hafta birlikte görüntülenmiş fakat ilişkileri hakkında bir yorumda bulunmaktan kaçınmıştı. Bu defa Sercan Yaşar'ın doğum günü partisine el ele katılan ünlü çift, el ele görüntü vermeleri ile isimlerinden söz ettirdi. Muhabirlerin sorularına yanıt veren ünlü çift mutluluklarını gözler önüne serdi.