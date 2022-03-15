Bir Zamanlar Çukurova'nın Finali O Dizi ile Benzer Olacak

Show TV ekranlarında bir süre önce yayınlanan ve oldukça başarılı bir şekilde 4 sezon geçiren Çukur isimli proje beğeni içerisinde izleniyordu. Geçtiğimiz sezonda Çukur dizisine veda edilmişti fakat seyirci kitlesi ise diziyi hala unutamadı. Dizinin devam etmesi durumunda yüksek izlenme oranları olarak yayın hayatına devam edeceği konuşuluyordu ve bugün yayınlanan birçok projeden daha iyi durumda olacağı tahmin ediliyordu. Fakat yine de dizi final yapma kararı almıştı ve izleyici kitlesini üzen bu durum sebebi ile ekran hayatına son vermişti.

Çukur dizisinin devamı gibi tanıtımı yapılan Üç Kuruş dizisi ise hayal kırıklığına uğrattı ve beklentileri karşılayamadı. Oldukça düşük reyting oranları elde eden Üç Kuruş dizisi yerine Çukur isimli televizyon projesi yayın hayatına devam etseydi Üç Kuruş’a göre daha başarılı bir işe imza atabilirdi. Fakat oyuncu kadrosu ile ekibin yorulması dizinin veda etmesine yol açtı ve hikayenin artık devam edemeyecek bir noktaya geldiği şeklinde yorumlar yapıldı.

Söz konusu dizi Çukur’a benzer özelliklere sahip olan bir diğer proje ise ATV kanalında yayınlanıyor ve dizinin kısa süre içerisinde final yapacağı konuşulan konular arasında gösteriliyor. 140. yeni bölümü ile beraber Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesinin sezon sonunda final yapacağı bilgisine ulaşıldı. Açıklanan bu karar çok sayıda izleyiciyi üzüntüye boğarken konu hakkında detaylar da merak konusu oldu.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin de tıpkı Çukur gibi sadık bir izleyici kitlesi vardı ve bu kitle bütün sezonlar boyunca hikayeye sadık davrandı. Bu süreçte çok sayıda oyuncu, başrol oyuncuları ve yan rollerdeki isimler de diziye veda etti Diğer taraftan kemik bir izleyici grubuna sahip olan Bir Zamanlar Çukurova’nın gerçek hayranları ise diziye karşı umudunu hep korudu ve projeyi izlemeye devam etti.