Bir Zamanlar Çukurova’dan Veda! İşte Sezon Finali Tarihi

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar tarafından yapımcılığı gerçekleştirilen ve TIMS&B Productions yapımı olarak Perşembe akşamlarında ATV ekranında seyirci kitlesi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova, 100. bölümünü yayınlayacak. Adana’da çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin 100. bölümü neşe içerisinde kutlandı. Çekimde olan iki ekip eş zamanlı olarak projenin 100. yeni ölümünü kutladı ve bir de pasta kesti. Dizinin oyuncuları proje için dönüm noktası olan bölüm adına kutlama yaparken eğlenceli anlar da yaşandı.

100 bölüme ulaşan başarılı dizi Bir zamanlar Çukurova, ekran yolculuğu boyunca birçok ilke imza attı ve seyirci kitlesinin favorisi haline geldi. 70'lerin Adana’sını ekranlara taşıyan ve seyirci kitlesine sunan proje yayınlandığı ilk günden beri çok izlenilmeye devam ediyor. Kendine has özellikleri ve muhteşem prodüksiyonu ile izleyicileri kendine bağlayan Bir Zamanlar Çukurova, 102. bölümü ile sezon finali yaparak kısa bir süreliğine veda edecek. Projenin 3. sezon çekimleri ise yine Adana'da dizi için inşa edilen çiftlik ve diğer mekanlarda devam ediyor.

Edinilen son bilgilere göre Bir Zamanlar Çukurova isimli başarılı projenin 100 bölümünün toplamda 150 bin dakika yani 250 saat boyunca ekranda kaldığı bilgisine ulaşıldı. Sevilen dizi için 10 bin sayfa senaryonun da kaleme alındığı ifade edildi. Kelime sayısı ise uzun soluklu bir macerayı senaryoya dökmek için 1.800.000 tane oldu. Projenin 100. yeni bölümü 700 günlük bir çalışmanın eseri olarak televizyon ekranlarında yerini alacak ve hayranları ile buluşacak.

Nostaljik müzikleri ile bütünleşen ve izleyici kitlesinin kalbine taht kuran Bir Zamanlar Çukurova isimli projede 100. bölüme kadar toplamda 110 adet farklı şarkı kullanıldığı bilgisine ulaşıldı. Dizi, bugüne kadar göz alıcı dekoru ile de kendi adından söz ettirdi ve herkesin dikkatini çekmeyi başardı.