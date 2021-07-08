Bir Zamanlar Çukurova'da Dönüm Noktası!

Bir süredir ATV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşan ve yeni bölümleri ile kendisine hayran bırakan Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesi 3. sezonu geride bıraktı. İzleyici kitlesi projenin 4. yeni sezonunu merak ve heyecan içerisinde beklerken dizisinin hikayesinde de önemli değişimlerin yaşanacağı tahmin edildi. Bu duruma sebep olarak Bir Zamanlar Çukurova isimli diziden 3 başrol oyuncunun ayrılması gösterildi. Projeye yeni karakterler katılmazsa ve hikaye revize olmak ise dizi adına kötü durumlar oluşacağı tahmin edildi.

ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 3. sezonu oldukça başarılı geçmiş fakat bazı ayrılıkları sahnelemişti. Yaşanılan ayrılıklarda da seyircilerin kafasında bazı soru işaretleri oluşmuş ve projenin yeni dönemi merak edilmişti. İddialı olarak seyirci kitlesi karşısına çıkan diziden üç başrol oyuncusunun ayrılması oldukça farklı bir durum olarak görülürken hikaye de temelinden sarsılacak bir noktaya gelmişti.

Projeye veda edenler arasında ilk olarak Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin ayrılmış ancak hikaye yine de güçlü bir şekilde devam etmişti. Vahide Perçin'in diziye veda etmesi ardından izleyici kitlesi rahatsızlık duysa da bu durum hikayenin gücüne zarar vermemişti. Daha sonra Yılmaz Akkaya karakterine hayat veren Uğur Güneş de diziye veda etmiş ve ikinci başrol oyuncusunun projeye vedası projenin gidişatında önemli etkilere sebep olmuştu. Yılmaz Akkaya karakterini canlandıran Uğur Güneş'in performansı diziye yön veriyordu ve ayrılığı da sarsıcı etkiler yaratmıştı.

Daha sonra ise sezon finali bölümünde Demir Yaman karakterinin projeye veda etmesi ve Murat Ünalmış'ın hikayeden ayrılması seyircilerin kafasında bulunan soru işaretlerini arttırdı ve endişeler de arttı. Bu durumun sebebi olarak projenin ilk başladığı tarih itibariyle başrol oyuncularının üçünün ayrılması gösterildi. Bu durum da hikayenin sıkıntıya girmesine yol açabilecek bir durum olarak değerlendirildi ve yeni sezon merak edildi.