Bir Zamanlar Çukurova sezon final tarihi belli oldu

Yapımını TIMS&B Productions’ın üstlendiği , yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı, ATV planları perşembe akşamları yayınlanan ‘Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon final tarihi belli oldu. İzleyiciler tarafından büyük beğeni ile izlediği dizinin hangi bölümde sezon finali yapacağı kesinleşti.

Dizinin çekimleri Adana'da Son sürat devam ederken, dizi ekibi 100. bölümü pasta keserek kutladı. Oyuncular ve ekip bu önemli dönüm noktasını kutlarken sette eğlenceli anlar yaşandı.

‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisi, izleyiciler tarafından oldukça beğenilen ve her perşembe akşamı ilgi ile izlenen diziler arasında. İzleyicilerin gönlünde büyük yer kaplayan, gerek nostaljik mekanları gerek senaryosu ile izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Dizi 70’ler Adana atmosferini ekrana taşırken, muhteşem prodüksiyonu ve kendine has özellikleri ile kendisini sevdirdi. Dizinin 3. Sezon çekimleri için Adana’da inşa edilen çiftlik ve diğer mekânlarda tüm hızıyla sürüyor. Bir Zamanlar Çukurova’nın, 3. sezonunu yayınlanacak olan 102. Bölümü ile ekranlara kısa süreli veda edecek.

100. Bölüm Kutlandı

Dizi, 100’üncü bölüme kadar toplamda 15 bin dakika yani 250 saat boyunca ekranda kaldı.

Dizi, Toplamda 1000 sayfa senaryo kaleme alındı. Senaryosu ve kadrosu ile izleyiciler tarafından büyük ilgi gören Bir Zamanlar Çukurova dizisi, senaryosu ile dizer dizilerden ayrılıyor.Dizinin 100. bölümü, 700 günlük bir çalışmanın eseri olarak televizyon tarihinde yerini aldı.

İzleyicilerin gönlünde büyük yer kaplayan, gerek nostaljik mekanları gerek senaryosu ile izleyicilerin büyük beğenisini topladı. ‘Bir Zamanlar Çukurova’da 100. bölüme dek toplamda 110 adet farklı şarkı kullanıldı.

Göz alıcı mekanları ile adından söz ettiren dizinin, görkemli ana mekanı ‘Yaman Konağı’nın inşaatı tam 8 ayda tamamlanmıştı. Bir Zamanlar Çukurova’nın, 3. sezonunu yayınlanacak olan 102. Bölümü ile sezon finali yapacak ve ekranlara kısa süreli veda edecek.