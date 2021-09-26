Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden 4. Başrol Oyuncusu da Ayrılıyor!

3 sezonluk yayın hayatı boyunca 3 başrol oyuncusunun ayrılığına sahne olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi hakkında yeni gelişmeler öğrenildi. Uğur Güneş, Vahide Perçin ve Murat Ünalmış isimli başarılı oyuncular diziye veda etmiş ve seyirci kitlesini üzüntüye boğmuştu. Proje, 4. sezonu ile çok farklı bir hikayeye başlamış ve dikkatleri üzerinde toplamıştı. Son olarak ATV dizisinde bir ayrılık daha olduğu öğrenildi ve detaylar merak konusu oldu.

Başarılı oyuncu Kerem Alışık’ın diziye veda edeceği bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında araştırmalar gerçekleşti. Kerem Alışık’ın diziye veda etme kararı alması ardından 4. başrol oyuncusu da Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etmiş oldu. Kerem Alışık dizi için son çekimlerini yaptı ve daha sonra Adana'dan İstanbul'a döndü. 5 başrol oyuncusu ile başlayan başarılı dizi, yalnızca Hilal Altınbilek ile devam etmekte.

Yeni sezonda Erkan Bektaş ile İbrahim Çelikkol projenin oyuncu kadrosuna katılım göstermiş ve önemli bir rol üstlenmişti. Yeni isimlerin kadroya dahil olması ile birlikte hikaye çok farklı bir nokta üzerinden ilerlerken yeni gelişmeler de merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz hafta diziye Hande Soral'ın veda etmesi sonrasında Fekeli karakteri de diziden ayrılacak.

Üst üste yaşanan ayrılıklar sonrasında Fekeli karakterinin ölümü de dizi hayranlarını etkisi altına alacak. Seyirci kitlesi ise nasıl bir ölümün gerçekleşeceğini merak içerisinde bekliyor. Bunun yanı sıra dizi hayranları Fekeli karakterinin projeyi veda edecek olması sebebi ile de büyük üzüntü duymakta.

Sosyal medya hesapları üzerinden hikaye hakkında yapılan eleştiriler de artış gösterdi. Fekeli gibi oldukça önemli bir ismin projeye veda etmesi diziye olan ilginin artışını da engellemekte. 30 Eylül Perşembe akşamında seyirci karşısına çıkacak olan yeni bölümde önemli gelişmeler sahnelenecek. Bir Zamanlar Çukurova isimli sevilen televizyon dizisi projesi yine bir oyuncu ayrılığı ile baş başa kaldı.