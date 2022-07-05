Bir Milyon Kişi Hac Yapmaya Hazırlanıyor

İki yıllık bir aradan sonra, uluslararası hacılar , krallığın koronavirüs pandemisini engelleme savaşı sırasında daha önce kısıtlandıktan sonra, Çarşamba gününden itibaren ilk kez Suudi Arabistan'da yıllık Hac hacını gerçekleştirecek .

Beş günlük ritüelin başlangıcı için Mescid-i Haram'daki (Büyük Cami) kutsal Mekke kentinde yaklaşık bir milyon insanın katılımı bekleniyor - geçen yıl sadece 60.000 hacının izin verildiği büyük bir sıçrama. 2020'de, pandeminin ilk dalgalarının zirvesinde ve aşılar bulunmadan önce yaklaşık 10.000 kişi seçildi.

Pakistan vatandaşı Hammad Tahir, El Cezire'ye batıdaki Medine kentinden telefonla verdiği demeçte, “[Hac için] burada olmaktan çok heyecanlı ve mutluyuz… Temel bir dini görev olan bir şeyi yapmak harika bir duygu” dedi.

Dünyanın dört bir yanındaki birçok Müslüman, pandemi devam ederken ve bazı ülkelerde enfeksiyonlar artarken kitlesel bir insan toplantısına katılmaktan endişe duyuyor.

Suudi hükümeti geçen ay maske zorunlulukları da dahil olmak üzere birçok COVID-19 kısıtlamasını hafifletti.

İçişleri Bakanlığı, İslam'ın en kutsal yeri olan Ulu Camii dışındaki "kapalı alanlarda" maskelemeye artık ihtiyaç duyulmayacağını söyledi . Ancak bakanlık, şehirdeki festival ve etkinliklerin organizatörlerinin maskelemeyi zorunlu kılmayı veya yerel Tawakkalna uygulaması aracılığıyla aşı kanıtı talep etmeyi seçebileceğini de sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nden bir hacı olan Maha Elgenaidi, Ulu Cami'de maske zorunluluğu olmasına rağmen, insanların yalnızca "yüzde 10'unun" maske taktığını söyledi.

Ancak şunları ekledi: "Suudilerin aşılar ve takviyeler için sahip olduğu gereksinimler göz önüne alındığında, bence sorun değil." Suudi hükümetinin yönergelerine göre, bu yıl sadece tam aşıları olan ve 65 yaşın altındaki kişilerin hac yapmasına izin veriliyor.

Son iki yılda krallık, COVID-19 ile savaşmak için en sıkı kısıtlamalardan bazılarına sahipti. 34 milyonluk ülkede yaklaşık 787.000 kayıtlı vaka ve 9.100'den fazla ölüm oldu.

Pek çok hacı, pandemi sırasında kaydedilen ilerlemelerin artık katılmanın güvenli olduğu anlamına geldiğini düşünüyor.

Hammad'ın karısı Mariam, Al Jazeera'ya pandeminin dünya çapında yüksek aşılama oranlarına atıfta bulunarak “eski gibi olmadığını” söyledi.

“Sonuçta imana gelir. Eğer Allah için bir şey yapacaksanız, Allah sizi korur” dedi.

'Geçmiş yanlışları' düzeltmek

Hem Meryem hem de Hammad, Hac'a katılmak için doğru zamanın geldiğini düşünüyor.

“Hac, fiziksel olarak zorlu bir olaydır. Çok yürüyüş var… Bunu gençken yapmanın ideal olacağını düşündük,” dedi Mariam.

Meryem ve Hammad, Mekke'ye gitmeden önce bebek kızlarını akrabalarının yanına bıraktılar.

Mariam, “O sadece 10 aylık… bizim etrafta olmadığımızı anlamıyor” dedi. “Gelecek yıl gitseydik, onun daha bilinçli ve sıkıntılı olacağını hissediyoruz… ve şimdi yapmasaydık, bir 10 yıl daha gitmezdik.”

Birçok Müslüman için Hac, hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsattır, kaçırılmayacak bir fırsattır.

İslami Ağlar Grubu'nun (ING) kurucusu ve inovasyon direktörü Elgenaidi, başlangıçta bu yıl Hac'a katılmayı planlamadığını, ancak Ocak ayında umre yaptıktan sonra ilham aldığını söyledi.