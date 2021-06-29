Bir Mesaj Atarak, 100.000 TL Veriliyor, Sizlerde Başvuru Yaparak Sonucu Görün, Emekli, Çalışan Herkes Alabiliyor

SMS kredi, son zamanlarda kişilerin oldukça sık başvuru yaptığı bir kredi çeşidi olmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı alacaklarını görebilirler. Bankalar daha önceki yıllarda, 10.000 TL'ye kadar sms ile kredi onayı verirken, şimdiler de ise 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulmaktadır. SMS kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankaların uyguladığı sistem ile birlikte, belirtilen numaralara mesaj atmanız gerekiyor. En çok Denizbank, QNB Finansbank ve TEB Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapılmaktadır.

SMS Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak? Şartları Nelerdir?

SMS kredi başvurusu yapmak isteyenler, kredi politikalarına uygun müşteri olması gerekiyor. Daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış kişiler, bu kredileri alabileceklerdir. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda SMS kredi başvurusu yapan kişiler, bankanın belirlediği limitlerde kredi kullanabileceklerdir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankalardaki güncel borçlarınızı ödemeniz gerekiyor. Kredi kartı kullanan kişiler, güncel kredi kartı borçlarını ödemeleri durumunda, düzenli ödemeleri varsa, kredi kartı olduğu banka üzerinden de kredi alabilecektir.

Denizbank SMS Kredi

Denizbank en çok tercih edilen banka olarak göze çarpıyor. Yaptığı kampanyalar ile adından söz ettiren Denizbank, SMS kredi başvurusu yapılan bankaların başında geliyor. SMS ile kredi alacak kişiler, Kredim TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj atmanız gerekmektedir. Mesaj attıktan 5 dakika sonra sizlere kredi sonucu gelecek ve kredi sonucuna göre banka şubelerinden gelir belgesiz kredi kullanabileceksiniz. 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli kredi kullanabilirsiniz.

TEB SMS Kredi

TEB bankası üzerinden de TC kimlik numaranızı 4466 numarasına göndererek, 100.000 TL SMS kredi başvurusu yapabilirsiniz. TEB bankası üzerinden verilen bu kredilerde banka şartlarına uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar kredi onayı alacaklardır. TEB SMS kredi başvurusu yaptığınızda sizlere anında sonuç gelecektir. TEB SMS kredi onayı alan kişiler, en yakın banka şubesinden kredi kullanabilirler.

QNB Finansbank SMS Kredi

QNB Finansbank, ülkemizde en çok SMS kredi başvuru yapılan bankalardan birisi. Banka yeni yaptığı kredi kampanyası ile birlikte, SMS ile onay vermektedir. TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına mesaj atarak hemen ne kadar kredi aldığınızı görebilirsiniz. SMS kredi onayı alan kişiler, bankanın şubelerine giderek kimliğinizle birlikte, kredi kullanabileceksiniz. QNB Finansbank SMS kredi kampanyasına katılan kişiler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi alabilecekler.