ATV ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde başarılı isim Berk Oktay rol alıyor. Dizide çok çarpıcı gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Dizide sırlarla dolu ama Gerçekte çok farklı kişiliğe sahip olan Berk Oktay bu özelliği ile de dikkat çekmeyi başarıyor. ATV ekranlarının salı akşamlarına damgasını vuran dizisi Bir Küçük Gün Işığında Berk Oktay'ın gerçek kişiliği de ortaya çıkıyor. Berk Oktay hayranları yeni diziyi Tabiri caizse merak ve heyecan içerisinde bekliyor. Bir Küçük Gün Işığı dizisinde başrolleri paylaşan Berk Oktay dizideki karakteri ile de tüm seyircilerin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Bir Küçük Gün Işığı Dizisinde Berk Oktay'ın Sırlarla Dolu Özellikleri

ATV ekranlarına tam manasıyla damgasını vurmayı Başaran yeni dizi Bir Küçük Gün Işığı reytinglerde de önemli bir çıkış yakalamayı başardı. Dizide çok önemli isimler de yüksek seviyede performans göstermeye devam ediyor. Başrollerde yer alan Berk Oktay ise sırlarla dolu özellikleri ile diziye damgasını vurmayı başarıyor. Gerçek hayattaki kişiliği ile de bağlantısı olan Berk Oktay dizide en can alıcı karaktere de yön veriyor. Bir Küçük Gün Işığı dizisinde sırlarla dolu bir kişiliği canlandıran Oktay gerçek hayatta da bu özellikleri ile dikkat çekmeyi başarıyor. Berk Oktay dizide sırlarla dolu bir karakteri canlandırıyor.

Berk Oktay'ın Kişiliğinin En Dikkat Çeken Özellikleri Diziye de Yansıyor

ATV ekranlarının yeni yapımları arasında yer alan Bir Küçük Gün Işığı dizisi seyircilerden tam not almayı başarıyor. Dizide Berk Oktay ve çok ünlü isimler de görev alıyor. Berk Oktay'ın kişiliğinin en dikkat çeken özellikleri ise diziye tam olarak yansıyor. Dizide sırlarla dolu bir karakterde izleyicilerle buluşan Oktay gerçek hayatta da kişilik ve özelliklerinin bu dizide birleştiriyor.

Yeni bölümleri merak ve heyecan içerisinde beklenen Bir Küçük Gün Işığı dizisi farklı hikâyesi ile de izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Her hafta yeni bölümleri ile ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Berk Oktay'ın performansı da beğeni ile karşılanıyor.