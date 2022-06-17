'Bir Kriz': ABD'de Tampon Sıkıntısı

Amerika Birleşik Devletleri'nde adet ürünlerine ihtiyaç duyan kişiler, mağaza raflarında daha az tampon paketi fark ettikten veya tercih ettikleri tampon markasının aniden mevcut olmadığı söylendikten sonra son aylarda alarm verdi.

TIME Dergisi bu ayın başlarında '2022'nin Büyük Tampon Yetersizliği: Kimsenin Hakkında Konuşmadığı Tedarik Zinciri Sorunu' başlıklı bir makale yayınlayınca konu gerçekten halkın dikkatini çekti .

“Son birkaç ayda New York, Massachusetts ve California'daki mağazaları ziyaret ettim - tampon yok. Ve sadece ben değilim," diye yazdı yazar Alana Semuels 7 Haziran'da.

Üreticiler ve perakendeciler, stokları yenilemek ve mağazaları yeniden stoklamak için çalıştıklarını söyleyerek sorunu kabul ettiler, ancak kadın hakları savunucuları, bu arada tampona ihtiyaç duyan ancak tampon alamayan insanların - özellikle düşük gelirli Amerikalıların - acı çektiğini söylüyor.

New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi Brennan Adalet Merkezi'nde Kadın ve Demokrasi Üyesi Jennifer Weiss-Wolf, Al Jazeera'ya “İhtiyacınız olduğunda adet ürünlerine erişememek gerçekten bir krizdir” dedi.

“Aşırılık yapıyormuşum gibi gelebilir ama herkese sorardım… Tampon ya da pediniz olmasa, ihtiyacınız olduğunda ne yapardınız?” dedi.

Eksikliğe neden olan nedir?

Nonwoven ürün pazarları ve teknolojisinde uzmanlaşmış bir danışmanlık firması olan Price Hanna Consultants'ın yönetici ortağı Pricie Hanna, kıtlığın en az yarım düzine birleşik faktörden kaynaklandığını açıkladı.

Bunların başında COVID-19 ile bağlantılı tedarik zinciri kesintileri geliyor.

Hanna El Cezire'ye verdiği demeçte, pandemi vurmadan önce bile, ABD'li üreticiler tampon yapmak için gereken ana hammaddelerin çoğunu - yani pamuk ve rayon (viskon olarak da bilinir) - Asya ve Avrupa'dan ithal etti çünkü yerli üretim yetersizdi.

Pandemiden bu yana, hem ABD'ye sevkiyat yapan hem de ABD içinde kamyon taşımacılığı yapan küresel tedarik zincirlerinin akışı ve zamanlaması çok değişken ve öngörülemez" dedi.

Bu arada ABD, ABD mağazalarında normal tampon stokunu bozan bir işgücü ve kamyon sıkıntısı yaşıyor. Hanna, pamuk ve suni ipek maliyetinin geçen yıl önemli ölçüde artması nedeniyle tampon üreticilerinin de tüketiciler için fiyatlarını yükseltmek zorunda kaldıklarını söyledi.

NielsenIQ'dan alıntı yapan Bloomberg , geçen hafta bir tampon paketinin ortalama fiyatının 28 Mayıs'a kadar yılda yüzde 9,8 arttığını bildirdi ; hijyenik pedlerin ortalama fiyatı yüzde 8,3 arttı.

Hanna, kıtlık haberlerinin kadınları tampon stoklamaya başlamaya ittiğini de sözlerine ekledi, buna katkıda bulunan son faktörün ise, ABD'ye gelen daha sıcak yaz aylarıyla birlikte, “Mevsimsel artışın başlangıcındayız. ABD'de yüzmek için tampon kullanımı."

Kıtlık ne kadar kötü?

Bu biraz belirsiz. El Cezire'nin temas kurduğu ABD'li üreticiler, rakam veya veri sağlamaları istendiğinde sorunu nicel olarak belirtmedi.

Veri analizi firması IRI'den alıntı yapan Wall Street Journal, bu hafta "Pazar günü sona eren haftada ABD mağazalarında tamponların ortalama yüzde 7'sinin stokta kalmadığını" bildirdi . Gazete, Arkansas ve Batı Virginia'nın en çok etkilenen ABD eyaletleri arasında olduğunu söyledi.

"IRI'ye göre, başka yerlerde, Indiana'nın bazı bölgeleri ve Jackson, Mississippi ve Wheeling, Batı Virginia, bölgeler arz sıkıntısı yaşıyor."