'Bir Dönüm Noktası': AB, Boris Johnson'ın İstifasına Nasıl Tepki Veriyor?

Avrupalı liderler ve milletvekilleri, Başbakan Boris Johnson'ın partisinin lideri olarak istifasının ardından Birleşik Krallık'taki siyasi krize rahat bir iç çekişten gelecekteki ilişkilere ilişkin belirsizliğe tepki gösterdi.

Blok ile eski üyesi arasındaki ilişkiler, Johnson ve hükümetinin Brexit antlaşması'nın Kuzey İrlanda Protokolü adı verilen Kuzey İrlanda için geçerli olan kısımlarını tek taraflı olarak geçersiz kılmaya çalışmasıyla düşük bir noktadaydı.

İrlandalı Taoiseach Micheál Martin, Johnson'a ve ailesine yaptığı açıklamada, kendisinin ve İngiliz mevkidaşının "her zaman aynı fikirde olmadığını ve Hükümetlerimiz arasındaki ilişkinin son zamanlarda gerginleştiğini ve zorlandığını" belirtti." "Yakın ortaklık içinde çalışan iki Hükümetimiz, bu adalarda barış ve refahın temel dayanağıdır," diyerek şöyle devam etti: "Artık İyi Cuma Anlaşması'nın kazanımlarını desteklemek için gerekli olan gerçek ortaklık ve karşılıklı saygı ruhuna geri dönme fırsatımız var." "Bir kez daha geçmişte, insan hakları, ya da Kuzey İrlanda Protokolü mirası ile ilgili, ister tek taraflı eylem geri çekilerek, bir dürtü ki," diye devam etti, "İngiliz Hükümeti ve önümüzdeki zamanda bu ruhla Başbakan ile çalışmak için(s) sadık, o bitirmeden önce."

'Bir dönüm noktası'

AB'nin Brüksel'deki yöneticisi Johnson'ın Downing Street'ten ayrılışı hakkında yorum yapmaktan kaçındı, ancak Komisyon yine de "bizim açımızdan siyasi gelişmeler protokoldeki konumumuzu veya Kuzey İrlanda'daki İngiliz meslektaşlarımızla çalışma şeklimizi değiştirmiyor."

"Protokol'ün uygulanmasına ilişkin çözümler aramak için çaba gerektiğini konumumuz," sözcüsü Daniel Ferrie gazetecilere verdiği demeçte.

Milletvekillerinin bir haftalık genel kurul toplantıları için toplandıkları Strasbourg'da diller pek birbirine bağlı değildi.

"Bundan sonra ne olursa olsun, AB NI Protokolünün tam olarak uygulanmasında ısrar etmelidir. Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi'nin lideri Manfred Weber, "Brexit fırsatları yok, sadece Brexit maliyetleri var" dedi. Sosyalistler ve Demokratlar grubu lideri Iratxe García Pérez de yorum yaparak Johnson'ın istifasını "bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Twitter'da "Boris Johnson'ın görev süresi AB-İNGİLTERE ilişkilerini tüm zamanların en düşük seviyesine çıkardı" diyerek şöyle devam etti: "Halefine bir savunma: lütfen bizimle köprüleri yakmayı bırakın, lütfen onları inşa etmeye başlayın."