Amerikan bankalarında finansal yönden kriz yaşanıyor. Bir hafta için 4 banka iflas etti. Bir banka daha küresel bankacılık krizinde! Finans sisteminde çöküntü yaşanıyor. First Republic Bank’da sallantıda gözüküyor. Yaşan kriz nedeni ile Amerikan bankalarının piyasa değerinden 220 milyar dolardan fazla bir tutar silindi. İşte yüzde 17 oranında düşüş trendine giren küresel bankacılık krizine ait detaylar…

Dünya gündemi son 11 gündür Amerika'da yaşanan bankaların iflası ile çalkalanıyor. Küresel bankacılık krizi yaşanan Amerika’da yatırımcılar şaşkın. İflasların ne kadar daha devam edeceği merak ediliyor.

Silikon Vadisi Bankası 9 Mart tarihinde müşterilerinin kaçması ile 42 milyar dolar mevduat kaybı yaşadı. Bir hafta için üç banka birden battı. Hafta sonu boyunca kurtarma planları hazırlandı. Buna rağmen müşteriler bir kez daha paralarının güvende olmadığını anladı.

Bankacılık Sektöründe Yüzde 17'lik Düşüş

Yatırımcılar yaşanan krizler nedeni ile korkuya kapıldı. Şu ana kadar Amerikan bankalarının piyasa değeri yaklaşık olarak 229 milyar dolar silinmiş oldu. Bu tutarda yüzdelik olarak 17 di oranındaki bir düşüşe denk geliyor.

Bunun yanı sıra Avrupa ve Japon bankaların da hisse fiyatları olumsuz yönde etkilendi. Bu yaşananların ardından küresel mali kriz üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen bankaların ne kadar kırılgan olduğu bir kez daha gündeme gelmiş oldu.

İlk Çöken Banka Silvergate Oldu

Silvergate, çöken ilk ABD bankası oldu. Düzenleyiciler tarafından yapılan inceleme ve Adalet Bakanlığı dolandırıcılık birimi olan Sam Bankman-Friend çöken kripto devleri FTX ila Alameda Research ilişkilerine yönelik cezai soruşturma açılması nedeni ile bir türlü toparlanamadı. Herhangi bir suiistimal iddiasının ön planda olmamasına rağmen, bankanın sıkıntıları müşteriler tarafından hissedilerek para çekmelerine neden oldu. Banka 8 Mart tarihi itibari ile faaliyetlerini sonlandırarak bankayı tasfiye etme planını uygulamaya koydu.