ABD'li Sporcu Dünya Rekoru Girişimi Sırasında Öldü

Yetkililer, Alex Harvill'in Perşembe sabahı yapılan bir antrenman sırasında bir kazadan sonra öldüğünü söyledi.

Moses Lake Airshow'da izleyicilerin önünde 351ft (107m) atlamayı denemeyi planlıyordu. Olayın bir videosu, motosikletinin amaçlanan hedeften uzağa indiğini ve bir toprak höyüğüne çarptığını gösteriyor.

Yerel gazete, Columbia Basin Herald, Harvill gidonun üzerine atılmış ve kaza sırasında kaskını kaybetmiş gibi göründüğünü söyledi.

Moses Lake hava gösterisinin organizatörleri başlangıçta Harvill'in yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığını söyledi, ancak yerel polisten bir sözcü daha sonra öldüğünü doğruladı. Harvill'in kaza yerinde, ambulansta veya hastanede ölüp ölmediği belli değil. Kesin ölüm nedenini belirlemek için Harvill'e otopsi yapılacağı bildiriliyor.

Grant County Şerif Ofisi,"En derin sempatilerimiz Alex'in ailesine, arkadaşlarına ve sevdiklerine gidiyor " ifadesinded bulundu.

Columbia Basin Herald'a göre, oğullarıyla birlikte hava gösterisinde olan karısı Jessica, kazadan önce son iki haftayı dublör için hazırladığını, ancak Perşembe günkü ilk denemeden önce henüz rampadan atlamadığını söyledi.

Harvill, önceki iki motosiklet atlama rekorunu da elinde tutan profesyonel bir motokros yarışçısıydı. Ayrıca bir çiftlikte günlük işler yaparak ve dublör sanatçısı olarak hayatını idame ettiriyordu. Harvill daha önce 2013 yılında Richland, Washington'daki Horn Rapids Motorsports kompleksinde 297 metrelik bir girişimle en uzun motosiklet atlaması için dünya rekoru kırdı. Harvill'in Perşembe günü denediği atlama, bir futbol sahasının tam gol sonrası uzunluğuna eşdeğerdi.

Instagram'da, inşa edilen rampanın görüntüleri ve videoları da dahil olmak üzere en son kayıt girişimi için bina heyecanını paylaşmıştı. Geçen ay Moses Lake Airshow organizatörleri ile yaptığı röportajda Harvill, tüm hayatı boyunca Motosikletleri sevdiğini ve etkinliğin yapıldığı kum tepelerinde atlayışlar yaparak büyüdüğünü söyledi.

28 yaşındaki Willis evliydi ve karısı yakın zamanda çiftin ikinci oğlunu doğurmuştu.

Aileyi desteklemeyi amaçlayan bir bağış toplayıcısı yaklaşık 40 bin dolar topladı.

Moses Lake Airshow, Harvill'in ölüm haberinden önce bir güncelleme yayınladı, bir kaza meydana geldiğini açıkladı ve atlamanın tüm gelirlerini tıbbi harcamalarına vaat ettiğini açıkladı.