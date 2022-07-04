Binlerce Kişinin Sidney'den Tahliye Edilmesi Söylendi

Avustralya'nın acil servisleri, ülkenin en büyük şehri olan Sidney'de on binlerce insan için yeni tahliye emirleri yayınladı.

Pazartesi günkü emir, Meteoroloji Bürosu'nun Avustralya'nın doğu kıyılarındaki yoğun bir alçak basınç sisteminin Sidney ve Yeni Güney Galler'in (NSW) doğu kıyısındaki çevresini üçüncü gün boyunca şiddetli yağmurlar getireceği konusunda uyardığı sırada geldi .

NSW başbakanı Dominic Perrottet düzenlediği basın toplantısında, “Şu anda Yeni Güney Galler genelinde 64 tahliye uyarısı ve 71 tahliye emrimiz var” dedi. "Bu, Yeni Güney Galler'de 32.000 kişiyi etkiliyor."

Bazı yollar zaten su altındayken ve diğerleri ani su baskını riski altındayken, sakinlerden toplu taşıma da dahil olmak üzere zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmalarını istedi.

“Son birkaç gün içinde 116 sel kurtarma operasyonu gerçekleşti. Perrottet, dün akşam saat 21.00'den bu yana 83 selden kurtarma ve 1593 yardım talebi aldık" dedi.

Şu ana kadar herhangi bir ölüm bildirilmedi.

Sakinlerin bu yıl zaten dört sel olayı yaşadığını söylediği Sidney'in batı banliyölerinde , hayal kırıklığı arttı.

"Sadece yıkıcı. Çamur-kahverengi nehir sularının büyük bir araziyi göle çevirdiği Camden belediye başkanı Therese Fedeli, “İnanmıyoruz” dedi.

"Çoğu son selden yeni çıktı, evlerini eski haline getirdi, işlerini eski haline getirdi ve ne yazık ki bunun tekrar olduğunu söylüyoruz."

Selden etkilenen Windsor sakinlerinden Tracey, sık sık sel baskınlarıyla baş edemediğini söyledi.

"Bunu aştık. Biz bunu çok aştık. (Bu) bizim için biraz fazla,” dedi ABC televizyonuna bazı hayvanlarını kurtarmak için eve döndükten sonra.

“Bölgede hastalıkları olan yaşlı ve buna benzer birçok insan var. Temelde sıkışıp kaldık, mahsur kaldık.”

Meteoroloji Bürosu, önümüzdeki 24 saat içinde Newcastle'dan Sidney'in güneyine kadar NSW kıyısı boyunca 300 km'den (186 mil) fazla bir alana yaklaşık 100 milimetre (4 inç) yağmur yağabileceğini söyledi.

Meteorolog Jonathan How, "Bu öğleden sonra yağmurun tekrar başlamasını bekliyoruz" dedi.

Birçok bölgeye 200 mm'den fazla yağmur yağdı, bazıları Cumartesi gününden bu yana 350 mm'ye ulaştı.

Yağış hacmi Sydney'in yıllık ortalamasının neredeyse yarısı kadardı.

İklim Konseyi, iklim değişikliğinin sık görülen şiddetli hava olaylarına katkıda bulunan bir faktör olduğuna inanıldığını ve Avustralya'nın “yetersiz hazırlandığını” da sözlerine ekledi.

Vahşi hava, ani sel ve toprak kaymalarını tetikleyebilir ve nehir havzaları, tipik olarak artan yağışla ilişkili olan ve son iki yılda Avustralya'nın doğu kıyısına hakim olan La Nina fenomeninden sonra zaten tam kapasiteye yaklaşmış durumda.