Binlerce Kişi Bekliyordu! 40.000 TL İçin Bugün Ödeme Yapıldı!

Nakit ihtiyacı olan ve 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yeni bir kampanya duyurusu başlatıldı. 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi imkanından faydalanabilir onaylanan tutarı hesabınıza yatırabilirsiniz. Sigortalı olarak çalışan ve emekli olan vatandaşların bireysel ihtiyaç kredisi olarak kullanabilecekleri bu kredi kampanyası, Yapı Kredi Bankası düzenlemektedir.

Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşların hızlı bir şekilde Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alarak başvurularını gerçekleştirebileceklerini söylemek istiyoruz. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde almış oldukları bu krediler ile birlikte hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilecek ve onaylanan tutarları aynı gün içinde kendi hesaplarına yatırabileceklerdir.

Banka üzerinden 40.000 TL nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için kredi başvurularını yapmak isteyen vatandaşların 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredilerin hızlı bir şekilde kullanabilecekleri kampanya hazırlandı. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, kredi kullanacak olan vatandaşlar, 40.000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa, 36 ay vadeli olarak kredilerini bu banka üzerinden hemen alabiliyor.

Sms ile başvuru yaparak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Sms ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyor. Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak boşluk bırakın aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka hızlı birşekilde sizlere Genel Müdürlük tarafından kredi notumuza göre, işte ihtiyaç kredisi verecek ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesabınıza getirebilmeniz için de mobil uygulama şifresi oluşturacaktır.