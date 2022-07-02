Binlerce Kişi Askeri Yönetimin Sona Ermesini İstiyor

Sudan'ın başkentinde ülkenin iktidardaki askeri generallerine karşı devam eden gösterilerde binlerce protestocu sokaklara döndü.

Cuma günü Hartum'dan bildiren El Cezire'den Hiba Morgan, protestocuların düzinelerce yaralanma için tedavi gördüğü Al-Joda hastanesinin önünde toplandığını söyledi.

Morgan, "Protestocular 24 saatten fazla bir süredir oturma eylemi düzenliyorlar" dedi. Orduya karşı öfkelerini dile getirmeye ve iktidarı sivil bir hükümete devretmelerini talep etmeye devam edeceklerini söylüyorlar” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası toplumdaki diğerleri, 25 Ekim darbesinin demokrasiye kırılgan geçişini alt üst etmesinden bu yana her hafta düzenlenen protestolarla sarsılan bu Doğu Afrika ülkesindeki şiddeti kınadı.

Sudan askeri yetkilileri protestoları, şimdiye kadar 18'i çocuk olmak üzere 113 kişinin ölümüne yol açan ölümcül bir baskıyla karşıladı.

Gösterilerdeki kayıpları izleyen bir tıbbi grup olan Sudan Doktorlar Komitesi, Perşembe günü düzenlenen mitingler sırasında güvenlik güçlerinin Hartum'da veya yakınında biri çocuk dokuz kişiyi vurarak öldürdüğünü ve 500 kişiyi yaraladığını söyledi .

Cuma günü Hartum'da ve yakınlarında, bir gün önce öldürülenlerin bazıları için büyük cenaze yürüyüşleri yapılırken, diğerleri ülkenin başkentindeki camilerde sabah namazından sonra toplandı. Çevrimiçi olarak, bazı durumlarda kimliklerini tespit etmek amacıyla ölülerin fotoğrafları yayınlandı.

Gösteriler, yaygın internet kesintileriyle aynı zamana denk geldi. İnternet gözlemcileri ve aktivistler, hükümetin büyük protesto katılımının beklendiği günlerde toplanmaları önlemek ve haberlerin yayılmasını yavaşlatmak için iletişimi felce uğrattığını söylediler.

Sudan'ın önde gelen demokrasi yanlısı grupları – Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ve Direniş Komiteleri – darbeye karşı ülke çapında protestolar çağrısında bulunmuştu.

Devralma, uzun süredir hükümdar olan Ömer El Beşir'in 2019'da görevden alınmasının ardından ülkenin kısa süreli demokrasiye geçişini alt üst etti.

Darbeden bu yana, Sudan'daki BM siyasi misyonu, Afrika Birliği ve sekiz uluslu Doğu Afrika bölgesel Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi grubu, siyasi çıkmazdan bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Görüşmelerden şu ana kadar bir sonuç çıkmadı.

Cuma günü yapılan ortak açıklamada, üç organ “yetkililerin tekrarlanan taahhütlerine rağmen güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanmaya devam etmesi ve bu tür eylemler için hesap vermeme konusundaki hayal kırıklığını” dile getirdi.