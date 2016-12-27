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Binali Yıldırım'ın darbe gecesi görüntüleri ortaya çıktı!
27 Aralık 2016, 08:27
Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında bir televizyon kanalına çıkıp darbe girişinin olduğuna ilişkin konuşma yaptığı sırada cep telefonu ile yapılan konuşma anı ortaya çıktı.
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