Bim ve PTT Duyurdu, 750 TL Gıda Yardım Kartı Verilecek!

Yardım kartı almak isteyenlere, yeni bir haber PTT ve BİM mağazasından geldi. PTT ve BİM ortaklığında yardım almak isteyenler için gıda yardımı yapılacağı duyuruldu. PTT ve Bim mağazalarından gıda yardımı alacak kişiler, bu yardımları nasıl alacaklarını merak ediyorlar. Yardımlar, Bim tarafından verilecek ve sizlere verilecek olan kart ile alışverişlerinizi BİM mağazalarından yapacaksınız. Yardım yapmak isterseniz de gönüllü olarak BİM mağazalarına giderek, kendi limitinize göre 750 TL'ye kadar yardım kartı alabileceksiniz.

Pandemi döneminde, vatandaşların en çok sıkıntı yaşadıkları durumların başında, yardım parası ve gıda yardımı gelmektedir. Belediyeler, sosyal yardımlaşmalar ve Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından verilen yardımlardan alan kişiler, ayrıca market zincirlerinin de yaptığı yardımlar ile gıda yardımı alabilmektedirler. Özellikle durumu olmayan ailelerin, BİM mağazasından bim yardım kartı alarak, kartın içindeki para kadar gıda alışverişi yapacağını söyleyebiliriz.

BİM Yardım Kartı Nasıl Alınır?

Bim yardım kartı almak isteyenler BİM mağazalarına değil, belediyelere başvuru yapmaları gerekiyor. Muhtarlıklardan da bu konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Bim mağazalarından alınan yardım kartlarını il ve ilçe belediyelerdeki sosyal yardımlaşma bölümünden hızlı bir şekilde, işlem yapılacaktır. BİM yardım kartı başvurusu yapacak olan kişiler, sosyal yardımlaşma kurumuna kayıtlı olması durumunda, gıda yardımı taleplerinde 750 TL'ye kadar verilen bu yardımlardan faydalanabileceklerdir. Bim yardımlarını yapmak isteyenlerde Bim mağazalarından veya PTT şubelerinden yardım yapmak istediğini ve belirttiği limit kadar para yatırarak, muhtaç durumdaki bir aileye gıda yardımı yapabileceklerdir.

Bim Yardım Kartı ile Ne Alınır?

Bim yardım kartı aldığınızda, içinde ne kadar olduğunu sizlere görevli arkadaşlar söyleyecektir. Bu verilen yardım kartı ile birlikte, en yakın BİM mağazasına giderek, buradan kuru gıda ve acil ihtiyaç olan ürünleri alabilirsiniz. Temizlik, yemek, süt, ekmek, çay, şeker gibi ürünler ile birlikte, fasulye, sebze, makarna, pirinç, un, salça gibi yardımlardan da faydalanabilirsiniz.

Bakiye sorgulamasını da Bim mağazalarından yapabilirsiniz. Eğer sizlere yardım kartı verildiyse, alışveriş sonrasında o kart ile ödeme yapacak ve ne kadar kaldığını da kasiyerden öğrenebilirsiniz. Bim yardım kartı yerine eğer yardım çeki alırsanız, o yardım çekini bir kerede harcamanız gerekmektedir.