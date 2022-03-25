BİM Ramazan Bayramı İçin Yardım Kartı Veriyor! İhtiyacı Olan Kişilere Nakit Kart Verilecek

BİM Ramazan Bayramı İçin Yardım Kartı Veriyor. Yakacak yardımı, kırtasiye yardımı, sosyal yardım kartı, gıda ve erzak yardımı; vatandaşlar için başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekleri yardımlar arasında yer alıyor.

BİM marketlerde geçerli sosyal yardım kartı almak isteyen yardıma muhtaç ailelerin müracaat işlemlerini başvuru formundaki ön ödemeli kart yani sosyal yardım kartı seçeneğini işaretlemeleri gerekir.

E-devlet üzerinden BİM yardım kartı almak isteyen yurttaşların gerekli linke tıklamaları sonucunda başvuru formunda var olan sosyal yardım çeşitleri arasından sosyal destek kartı seçeneğini tekrarları gerekir. E-devlet uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek başvurular; ön başvuru şeklini kabul edilmektedir ve başvurular genelde belediye tarafından değerlendirilir. Yardıma muhtaç aileler, e devlet uygulaması üzerinden BİM yardım kartının yanı sıra aynı zamanda kırtasiye yardımı, yakacak yardımı, erzak yardımı ve gıda yardımı gibi yardımları da aynı şekilde belediyeler tarafından alabilir.

Bir Yardım Kartı Başvuru Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Sosyal yardım kartı müracaat işlemlerinin kabul edilip edilmediğini öğrenmek amacıyla Alo 153 Beyaz Masa hattını aramanızda mümkündür. Bağlı bulunduğunuz belediye tarafından yürütülecek olan yardımlar ile alakalı ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla Beyaz Masa hattı yetkililerine 7 gün 24 saat boyunca ulaşabileceğinizi unutmamanız gerekir. İsterseniz başvuru işlemlerinizi bizzat gerçekleştirerek ve müracaat formunu doldurarak da gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerle belediye arayabilir veya belediyeyi ziyaret edebilirsiniz. E-devlet uygulaması üzerinden aynı zamanda sosyal yardım kartı müracaat işlemlerinin yapıldığını bilmenizde fayda olacaktır.

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler yardıma muhtaç vatandaşlar, sahur ve iftar ihtiyaçlarını gidermek amacıyla BİM yardım kartı başvuru işlemlerinin yapılmasından sonra ihtiyaçlarını giderebilir.