Bim Marketten Ayda 202 TL Ödemeli 5.000 TL Kredi Fırsatı Başladı Herkes Başvuru Yapabilecek

Bilindiği gibi A-101 market sonrasında BİM market ile de anlaşan Garanti BBVA Bankası, uygun alışveriş kredisi detaylarını da açıkladı. İki kurumunda internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda, kredileri alışeriş için kullanabileceğiniz açıklandı. Nakit olarak değil, yapılan alışverişlere göre bu krediler verilecek.

Bim Market 5.000 TL Kredi

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler alacakları mobilya eşyaları, elektronik eşyalar, Televizyon, telefon ve bahçe mobilyaları için 15.000 TL'ye kadar Garanti Bankası ortaklığında kredi verilecektir. Bu kredileri sadece fatura karşılığında alabileceksiniz. Bim Market üzerinden verilen 5.000 TL kredilerde, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli işlemlerde yapılacaktır. Kredilerde en az 750 TL en fazla 15.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Yapmış olduğunuz alışverişi kredi ile ödemek isterseniz, Bim Market üzerinden kasiyer arkadaşlar sizlerin kredi alıp almayacağınızı sorgulayacaktır. Bim Market 5 bin TL kredi kampanyası için aylık 202 TL ödeme verecektir. Bu ödeme 36 ay vadeli geçerlidir.

Kredi Onayı Kimler Alabilir?

Bankalardan kredi başvurusu yapacak ve kredi onayı alacak olan kişiler için bazı şartlar da yayınlandı. Bu şartlar dahilinde kredi onayı verilecek. Daha önce bankadan kredi kullanmayan ve kredi notu sıfır olanlarda bu kredi için başvuru yapabilecekler. Kredi notu düşük olan, bankalar ile arası bozuk olan kişiler maalesef onay alamayacak. Ayrıca daha önce Garanti Bankası kredi ve kredi kartı yüzünden icralık olduysanız ve şu anda da borçlarınızı ödeyip başka bankalardan ürün kullansanız bile banka sizi kırmızı kalem olarak görecek ve onay vermeyecektir. 18 yaşından büyük olan, geliri olan ve TC vatandaşı olan kişiler sadece TC kimlikle başvuru yapabileceklerdir.

Kredi İlk Taksit 3 Ay Sonra

Bim Market zinciri üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda değerlendirme kısa sürede hemen sonuç olarak sizlere gelecektir. Kredi Garanti bankası tarafından kurulan sistem ile birlikte anında onay verilecektir. Kredi ilk taksit ödemelerinde 3 ay sonra, toplamda ise 36 ay vade ile işlem yapacaktır. Kredi başvurusu yaptığınızda alışveriş tutarınıza göre onay verilecektir. Kusuratlı alışverişlerde de fatura fiş kaç para ise o kadar kredi onayı verilir. Bu yüzden Bim kredilerinde elinize para alamayacaksınız. Kredi onayı alındıktan sonra, banka ödemeyi BİM marketine yapacağı için elinize bir para geçmeyecektir. Sadece sizin daha önceden bir Garanti Bankası hesabınız yoksa yeni bir hesap açılacaktır.

Ödemeleri Nereye Yapacağız?

Kredi ödemelerinde ise, ödemeler Bim şubelerinden yapılmayacak. Banka kredi ödemesi olduğu için Garanti BBVA şubelerinden, İnternet bankacılığından ve ATM'ler üzerinden kredi ödemelerini yapabileceksiniz. Kartlı veya Kartsız olarak ödeme yapmak mümkündür.