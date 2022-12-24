BİM market 8.500 TL ile 11.000 TL maaş ile personel alımı yapıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları

BİM personel alımı kadrolar ve başvuru şartları nedir? BİM 8.500 TL ile 11.000 TL maaş ile personel alımı devam ediyor! Vatandaşlar merakla BİM ‘de çalışma şartları ve başvuruların ne zaman olacağını araştırmaya başladı.

Hangi Pozisyonda Alımlar Yapılacak?

BİM marketleri birden fazla alanda yüksek maaşla personel alımı yapacağını duyurdu. İş arayışında olanlar uygun pozisyonlara başvuruda bulunmaya başladı.

Başvurular sadece kasiyer ve depo sorumluluğu ile sınırlı kalmıyor birden fazla alanda alımlar yapılabiliyor.

Mağaza yöneticisi ve yardımcısı, şoför, satış müdürü, satın alma, muhasebeci, bakım personeli gibi çok çeşitli pozisyonlara başvurular iletiliyor.

Başvuruda Neler Aranıyor?

BİM personel alımı yaparken bazı şartların yerine getirilmesini talep etmektedir. İdari kadrolarda özel şartlar aranıyor olsa da kasiyerlik ve depo sorumluları için detaylı şartlar talep edilmemektedir. Başvuruda bulunacak vatandaşlarda aranan nitelikler ise şu şekilde sıralanmaktadır:

· Başvuruda bulunacak kişilerin en az lise mezunu olması ve 18 yaşını tamamlayıp 30 yaşını geçmemiş olması isteniyor.

· Market işinin yoğunluğuna ve mesai saatlerine uyum sağlayabilecek durumda olmak.

· Çalışmaya engelleyebilecek engel durumu taşımamak ve hijyen konusunda hassas olmak.

· Erkekler için askerliğini tamamlamış olmak gibi şartlar aranmaktadır.

· Market alanında bilgi ve deneyime sahip olmak öncelik şartları arasında yer almaktadır.

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