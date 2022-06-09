Bim Aktüel 10 Haziran 2022 Kataloğu Yayınlandı 

Pek çok aktüel takip edici kişiler için merakla beklenen 10 Haziran 2022 BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Aktüel katalogda bulunan indirimli ürünlerin pek çoğu oldukça dikkat çekti. Zücaciye, ev aletleri, tekstil grubu, kamp ürünleri bir ürünlerin her biri indirimli şekilde Cuma günü bim’e gelmesi bekleniyor.

Bim Marketin Fırsatları Bitmiyor

Dijitsu 58″ Android Tv 6.499 TL ürünü, iki yıl garantili Olarak Cuma günü bime gelecek cihazlar arasında yer alıyor. Dijitsu 50″ Android Tv 4.999 TL. Dijitsu 43″ Smart Tv 3.999 TL. Dijitsu 43″ Full HD Tv 2.799 TL. Dijitsu 32″ HD Ready Uydu Alıcılı Tv 1.999 TL ürünleri de bu hafta cuma günü bim'e gelecek dijitsu ürünleri arasında yer alıyor. Özellikle dijitsu almak isteyen ve elektronik alet almak isteyen kişiler için bu haftaki Bim kataloğu oldukça dikkat çekti.

Bu elektronik cihazların yanı sıra pek çok modern ve yeni tasarımda elektronik ürünlerin gelmesi de oldukça dikkat çekiyor. 2 yıl garantili Woon 55″ Dual Smart Tv 5.199 TL. Woon 49″ Full HD Uydulu Smart Led Tv 4.999 TL. Woon 43″ Smart Android Tv 3.999 TL. Woon 32″ Smart Uydu Alıcılı Tv 2.299 TL. Woon 32″ HD Ready uydu Alıcılı Led Tv 1.999 TL. Ürünlerin her biri, özellikle elektronik almak isteyen kişiler için cuma günü gelmesi heyecanla beklenen cihazlar arasında yer alıyor.

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 1.099 TL cihazı da özellikle sergilediği yüksek performans ve emiş gücü ile elektrik süpürgesi almak isteyen kişilere ekonomik fiyatla cuma günü bim'e gelecek ürünler arasında yer alıyor.

Çocuklar İçin Harika Ürünler

Elektronik ürünlerin yanı sıra çocuklar için de yaz tatiline keyifle geçirecek pek çok kitap çeşitleri geliyor. Yaz tatili çalışma kitapları 29.90 TL ye geliyor. Haydi, konuşalım kartları ise 19 90 TL'ye cuma günü Bim'e gelecek ürünler arasında yer alıyor. Şehir kamyonları 37.50 TL ye gelecek. Blok oyuncaklar ise 49.50 TL ye gelecek. Ayrıca denizkızı bebek 69-50 TL’ye gelecek.