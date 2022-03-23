BİM A101 Migros Şok Carrefour ve Metro marketlerde yağ fiyatları düştü! Ramazan ayının gelmesi ile birlikte marketlerde yavaş yavaş indirim yapmaya başladı. 2021 yılının son ayında ve 2022'nin ilk aylarından bu zamana yüksek zamlar gündemden düşmedi.

Özellikle ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan vatandaşlar için Ramazan ayının başlamasıyla marketlerden de indirim haberleri geldi BİM, A101, ŞOK, Migros, Metro gibi marketler yağ fiyatlarını düşürdü. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte marketler de indirim yarışları başladı.

Özellikle son dönemlerde vatandaşlar yağ fiyatlarının en düşük olduğu marketlerden alışveriş yapmakta. Stokların bitmesi haberleri ile depolardan oldukça yüksek miktarda yağ çıkması Ramazan öncesinde indirimli bir şekilde satışa sunulmasını tetikledi. İşte en uygun Ayçiçek yağlarının fiyatları;

Migros market Ayçiçek yağı fiyatları

Migros Ayçiçek Yağı 5 Litre Köşeli Pet Şişe. 148,75 TL.

Yudum Ayçiçek Yağı 1 Litre. 48,90 TL.

Yudum Ayçiçek Yağı 4 Litre. 159,90 TL.

Orkide Ayçiçek Yağı 4 Litre. 158,90 TL.

Migros Ayçiçek Yağı 2 Litre. 66,90 TL.

Yudum Ayçiçek Yağı 2 Litre. 93,90 TL.

Komili Ayçiçek Yağı 4 Litre Pet. 102,77 TL.

Migros Ayçiçek Yağı 1 Litre. 33,50 TL.

BİM market Ayçiçek yağı fiyatları

5 lt Sole Ayçiçek Yağı 109 TL,

1 lt Sole Ayçiçek Yağı da 23.90

2 lt Sole Ayçiçek Yağı 45.90 TL

Sırım Marka Sızma Zeytinyağı 1lt 48,90 TL

Sırım Riviera Marka Zeytinyağı 2lt 83,90 TL

A101 market güncel Ayçiçek yağı fiyatları

Abalı Ayçiçek Yağı Pet 5 L 139,00 TL

Abalı Ayçiçek Yağı 2 L 75,50 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 2 L 75,50 Tl

Biryağ Ayçiçek Yağı 1 L 42,95 TL

Komili Ayçiçek Yağı 1 L 42,95 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı Pet 5 L 139,00 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L 42,95 TL

Komili Ayçiçek Yağı 2 L 75,50 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 2 L 75,50 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 1,25 L 46,50 TL

Torku Altın Ekin Ayçiçek Yağı 5 L 139,00 TL

Orkide Ayçiçek Yağı Pet 5 L 139,00 TL

Vera Ayçiçek Yağı 2 L 55,00TL

Vera Ayçiçek Yağı 1 L 29,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1 L 30,90 TL

Vera Ayçiçek Yağı Pet 5 L 128,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 L 74,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L 44,00 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L 138,90 TL

Çisem Mısırözü Yağı 2 L 31,10 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 3 L 96,50 TL

Çisem Mısırözü Yağı 5 L 73,85

ŞOK market güncel Ayçiçek yağı fiyatları

Evin Ayçiçek Yağı 1 lt 28,95

Evin Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 128,95

Evin Ayçiçek Yağı 2 lt 54,95

Carrefour market güncel ayçiçek yağı fiyatları