BİM 3.500 TL ile 5.000 TL Maaş İle Personel Alımı Devam Ediyor. BİM personel alımı ilanları başvurusu nasıl yapılır? BİM personel alımı için başvuru şartları haberimizde...

BİM Mağazası, yeni personel alımı ilanlarını Haziran ayı itibariyle duyurmuştu. Haziran ayının sonuna kadar yeni personel alımı için başvurular yapılabilecek. Bim mağazalarında çalışmak isteyenler, İŞKUR aracılığı ile bu işlere başvurularını bırakabilirler. En az 3.500 TL maaş alacağınız bu işlere başvuru yapacak olan kişiler, İŞKUR kaydı oluşturarak, internet üzerinden iş başvurularını görüntüleyebilirler.

Bim Hangi Bölümlere Eleman Alıyor?

Bim mağazasında hangi bölümde eksik eleman ihtiyacı varsa o elemanlar için personel ilanı verilmektedir. Türkiye'nin her yerinde kendi ikametgahınızın olduğu illerdeki Bim Mağazaları için başvuru yapabilirsiniz. Bim mağazaları için personel ilanı şu şekildedir.

Satış Danışmanı Alımı

Manav Görevlisi Alımı

Kasiyer Alımı

Reyon Görevlisi Alımı

Beden İşçisi

Depo Elemanı

Engelli Eleman Alımı

Perakende Satış Elemanı

Şoför

Belirtilen bu görevlerde personel alımları Haziran ayı sonuna kadar devam edecektir.

Bim Personel Alımı Başvuru Şartları Nedir?

Bim personeli olmak için bazı şartlar vardır. Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz.

Başvuru yapacak olan adayın TC vatandaşı olması şarttır. Başvuru yapacak adayın, 18 yaşından büyük olması 40 yaşından küçük olması gerekmektedir. En az Lise Mezunu, Bazı bölümler için İlköğretim mezunu olmanız gerekmektedir. Engelli adayların ise, engelli olduğunu gösteren belge gereklidir. Erkek adaylarda, askerlik durumu bitmiş olması, muaf olması gerekmektedir.

Bu belirtilen şartlara uygun olan kişiler, BİM mağazaları başvurusu yapabilirler.

Bim Ne Kadar Maaş Ödüyor?

Bim Mağazasında çalışmak isteyenler, ne kadar maaş alacaklarını merak ediyorlar. BİM mağazasında en düşük 3.500 TL maaş verilmektedir. Aynı zamanda verilen bu maaş ile birlikte, yol parası, yemek parası ve mesai ile prim ücretleri de ekstradan verilmektedir.

Bim mağazası çalışma saatleri, 08.45 ile 17.45 mesaisi ve 12.15 ile 21.15 mesai olarak iki mesai çalışma grubu vardır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Bim personel alımı başvurusu yapmak istiyorsanız, İŞKUR üzerinden kaydınızın olması ve İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. İŞKUR üzerinden iş ilanları kısmına BİM yazarsanız, BİM üzerinden verilen iş ilanlarını görebileceksiniz.