Yılbaşı hediyeleri arasında bilgisayarlar ön planda

İSTANBUL,() - Yeni yıla çok az bir süre kala yılbaşı hediyesi arayışları da devam ediyor. Git gide dijitalleşen dünyada en popüler hediyeler arasında teknolojik ürünler listede üst sıralarda yer alıyor.

Bu anlamda sevdiklerini yeni yılda mutlu etmek isteyenlerin tercihi de dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar oldu. Tasarım ve hızın tercih nedeni olduğu bilgisayarlar aynı zamanda çarpıcı bir hediye alternatifi haline geldi.

Tüketicinin kullanım ihtiyaçlarına göre çeşitlenen modeller arasında seçim yapmak zorlaşıyor. Sevdiklerine çok amaçlı bir bilgisayar almak isteyenler öncelikle döndürülebilir ekranlı modellere yöneliyor. ASUS firması yaptığı açıklamada, ZenBook Flip S UX370'in ince, hafif ve 360 derece döndürülebilir olmasıyla ön plana çıktığını belirtti.

N580 modelinin ise donanımıyla da işten arta kalan zamanlarda kullanıcılara farklı bir oyun deneyimi sağladığını bildirdi. Oyunculara özel Republic of Gamers serisinde hem dizüstü hem de masaüstü seçeneklerin yer aldığı aktarıldı. ROG STRIX GL703 oyuncu dizüstü bilgisayarının, donanımı ve toz karşıtı soğutma sistemiyle en yeni oyunlarda rekabeti her yere taşımayı mümkün kıldığı kaydedildi. ROG HURACAN G21'nin ise masaüstü oyun deneyimini tasarımı ve çizgileriyle oyuncunun hayat tarzını taşıdığı belirtildi.