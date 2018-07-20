WhatsApp’tan Kritik Adım

Hindistan hükümeti WhatsApp’ı yasal yollara başvurmakla tehdit ederek şirketten yeni tedbirleri devreye sokmasını istemişti.Ülkede son iki ay içinde viral olan WhatsApp mesajlarında çocuk kaçırma ve benzeri olaylarla ilgili olarak suçlanan 20’yi aşkın kişi öfkeli kalabalıklar tarafından linç edildi.Perşembe günü akşam saatlerinde Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada kötü niyetli söylentilerin yayılmasına vesile olan WhatsApp’ın yasal sorumluluklarından kaçamayacağı ve hesap vermesi gerektiği kaydedilmişti.Facebook’un sahip olduğu WhatsApp şirketi bu tehdide bugün Hindistan’daki kullanıcıların birbirine mesaj “yönlendirme” kapasitesini kısıtlamaya çalışacağını söyleyerek yanıt verdi.Açıklamaya göre Hindistan’daki kullanıcıların mesaj yönlendirmesi kısıtlanırken, üye olunabilecek ve yönlendirme yapılabilecek WhatsApp grubu sayısı da kullanıcı başına beş ile sınırlandırılacak.Açıklamada hızlı yönlendirme yapmaya yarayan işlevin de kaldırılacağı kaydediliyor.Şirket açıklamasında “Gözlemlemeyi sürdüreceğimiz bu değişikliklerin, WhatsApp’ın, tasarım amacı olan özel mesajlaşma ortamı olarak kullanılmasına hizmet edeceği inancındayız” denildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 13:35