TÜSİAD girişimci öğrencileri belirledi

TÜRK Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) 'Bu Gençlikte İŞ Var!' Yarışması'nda girişimci öğrencilerin projeleriyle kazandığı 'Girişimcilik Bayrağı' 4'üncü kez İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Balçova Kampüsü'nde göndere çekildi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin, "Genç nüfusun bulunduğu bir ülkede girişimciliğin kalkınma için ne kadar kiritik olduğunu görüyoruz. Biz bu yarışmayla girişimciliğin bir kariyer seçeneği olduğunu göstererek gençlerin fikirlerinin daha ileri taşınmasını hedefliyoruz" dedi.

İEÜ Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene, İEÜ Mütevelli Heyeti ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, İEÜ Genel Koordinatörü Prof. Dr. Murat Borovalı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin, Ege Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Buğra İlter, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Çalışma Grubu Başkanı İzel Levi Çoşkun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, TÜSİAD'ın düzenlediği yarışmanın bütün öğrencilere şevk verip meraklandırdığını belirterek gençleri 'Biz de varız' demeye çağırdığını dile getirdi. Geçen yıl hem bayrağı hem birinciliği kazanmayı amaçladıklarını ancak birinciliği alamadıklarını anlatan Prof. Dr. Muğan, gelecek yıl için ümitli olduklarını söyleyerek "Gelecekteki mesleklere baktığımızda yaratıcılık ön plana çıkıyor. İhtiyaç nedir, başka yerlerde neler var, onlar neyi yapamamışlar, diye düşünmemiz gerekiyor. İzmir'in yapısına uygun dinamik bir yapımız var. Güçlerimizi birleştirip ne yapabileceğimizi düşünmeli ve bu dinamizmi daha ileri taşımalıyız" diye konuştu.

'GENÇLER HAYAL KURMAKTAN VAZGEÇMESİN'

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise TÜSİAD'ın girişimcilik alanındaki çalışmalarını yakından izlediklerini belirterek, "Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan raporlardan da yararlanıyoruz. Bugünün dünyasında girişimcilik için en gerekli koşullar, özgür bir çalışma ortamı, iyi işleyen bir hukuki çerçeve ve eğitim altyapısıdır. Ondan ötesi bireyin cesareti, bu cesaretten türeyecek projeleri anlayıp onlara destek verecek kamu kurumlarının ve mali kurumların bulunmasıdır. Bugünün girişimcisi dünyayı yakından takip etmek zorundadır. Rekabet alanı kendi ülkesiyle ya da bölgesiyle sınırlı olmayan bir ekonomik aktördür. Tüm dünya ile rekabet halindedirö dedi. Ülke ekonomisini ileriye taşıyacak, küresel rekabette yer almayı sağlayacak girişimcilere ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Başkan Özgener, şunları söyledi:

"İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak bu büyük atılımları destekleyecek çalışmaların içinde olmalıyız ve olacağız. Girişimcilik bayrağını taşıyacak bugünün genç ve yaratıcı nesillerine destek olmak hem üniversitemizin misyonudur hem de toplumsal bir seferberlik için gereken yaklaşımdır. Girişimcilik, azmin, kararlılığın, hayal etmenin, motivasyonun sonucudur. En büyük amacımız siz gençlerimizin hayal kurmaktan vazgeçmemesidir."

ANADOLU'DAN YOĞUN TALEP

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin, İEÜ öğrencilerin elde ettiği başarının bir tesadüf olmadığını söyleyerek 4 yıl üst üste bu törene katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Girişimcilik ekosistemini çok farklı kulvarlarda ele aldıklarını anlatan Özyeğin kurum içi girişimcilik öyküsünün de önemli olduğunu vurguladı. Gelişmiş ülkelerde dahi istihdam yaratan şirketlerin yüzde 90'ının son 5 yılda kurulmuş şirketler olduğunu anlatan Özyeğin şöyle konuştu:

"Genç nüfusun bulunduğu bir ülkede girişimciliğin kalkınma için ne kadar kiritik olduğunu görüyoruz. Biz bu yarışmayla girişimciliğin bir kariyer seçeneği olduğunu göstererek gençlerin fikirlerinin daha ileri taşınmasını hedefliyoruz. Bu yarışmanın her yıl evrilmesini sağlıyoruz. Anadolu'yu öne çıkaralım diye bir hedef koyduğumuzda Kayseri, Erciyes ve Antalya gibi farklı illerden inanılmaz talep oldu. Anadolu'dan yapılan başvuruların toplam yapılanlardan fazla olduğunu gördük. Hepimiz son derece memnunuz."

GENÇLERE DESTEK

'Bu Gençlikte İŞ Var!' Yarışması'na geçen sene katılanlarla ilgili bir değerlendirme yapan Özyeğin, kadınların katılımı noktasında yüzde 50 hedefi belirlediklerini ancak yüzde 40'a ulaşabildiklerini belirtti. Yarşımayı çok kapsamlı bir eğitim programında bir girişimcilik projesi haline getirerek girişimcilere farklı kapılar açmak istediklerini ifade eden Özyeğin, "Bölgede yıllardır en önemli partnerimiz olan İEÜ'nün bize vereceği katkılar bizim için çok değerli. Bu üniversitede her anlamıyla iş var. Katkılarınızı bekliyoruz. Yeni hedeflerinize de her desteği veririz. Her başvuru yapan öğrenciye teşekkür ediyorum" dedi.

TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Çalışma Grubu Başkanı İzel Levi Çoşkun, sürdürülebilir kalkınma problemlerini çözebilecek önerileri ortaya koymak amacıyla bu yarışmayı hayata geçirdiklerini söyleyerek geçen yıl 1621 proje başvurusunu kabul ettiklerini açıkladı. Bunlardan 35'inin eğitim kampına dahil edildiğini anlatan Coşkun, sürdürülebilir olmayı öğrettiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından proje sahibi öğrencilere sertifikaları verildi ve 'Girişimcilik Bayrağı' 4'üncü kez göndere çekildi.



