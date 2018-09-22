Türkiye’nin en büyük Apple Shop’u Teknosa’da açıldı

İSTANBUL, () - TEKNOSA, İstinye Park mağazasında, Türkiye’nin en büyük Apple Shop’unu açtı. iPad, iPhone, Mac ve tüm Apple ürün ve aksesuarları, Teknosa İstinye Park Apple Shop’taki özel deneyim alanlarında teknoloji severlerin beğenisine sunulacak.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Türkiye’nin en büyük Apple Shop’unu İstinye Park mağazasında açtı. Teknoloji severlerin Apple’ın tüm ürün portföyüne erişebileceği Teknosa İstinye Park, Cevahir ve Forum İstanbul’dan sonra Teknosa’nın 3’üncü Apple Shop adresi oldu.

Ürün çeşitliliği ve sunduğu deneyim ile öne çıkan Teknosa İstinye Park mağazası, müşterilerine anı zamanda konusunda uzman danışmanların desteğiyle Apple teknolojisini yakından inceleme ve deneyimleme imkanı sunacak.

Teknosa İstinye Park Apple Shop içerisinde, iPhone’dan iPad’e, Mac’ten aksesuarlara kadar tüm son teknoloji Apple ürünleri yer alıyor. Mağazada yeni Apple ürünleri için demo günleri ve eğitimler de düzenlenecek.

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