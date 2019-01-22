Türkiye, Antarktika'da 2 gözlem istasyonu kuracak

TARIM ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, '3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi' kapsamında Antarktika kıtasında 2 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kuracak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde gerçekleştirilecek '3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 29 Ocak 2019 tarihinde başlayacağı duyuruldu. 2017 ve 2018 yıllarında düzenlenen bilim seferinin 1 ve 2'ncisine diğer ülkelerin üslerinde ve gözlemci statüsünde katılan Türkiye'nin bu yıl ilk defa geçici 'Türk Bilim Üssü' kurma çalışmaları gerçekleştireceği belirtildi. Yaklaşık 1 ay sürecek bilim seferinde çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının yanı sıra bu yıl ilk kez Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden mühendis Mehmet Yıkılmaz'ın da görev yapacağı bildirildi. Açıklamada, "Toplam 11 bilim insanının katılımıyla gerçekleştirilecek olan projede Türkiye'nin 'Ulusal Kutup Programı' çerçevesinde çeşitli bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapılacak" denildi.

ANTARKTİKA KITASINA 2 GÖZLEM İSTASYONU KURULACAK

Açıklamada, Antarktika kıtasına 2 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurulacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü bilim seferi kapsamında Antarktika kıtasına 2 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kuracak. Bir kısmı yerli ve milli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında Türkiye'de üretilen cihazların, yurt dışından temin edilen ürünlerle Türk mühendisleri tarafından sistem mühendisliği yapılarak entegre edilmesiyle oluşturulan istasyonlardan 2 yıl boyunca veri elde edilecek. İstasyonlardan alınacak rüzgar hızı, rüzgar yönü, sıcaklık, nem, yağış, basınç, kar kalınlığı, global güneş radyasyonu ve güneşlenme süresi gibi meteorolojik parametreler uydu modem haberleşmesi aracılığıyla Meteorolji Genel Müdürlüğü merkez sunucuya aktarılarak veri tabanına kaydedilecek. Tüm bu gözlem verileri daha sonra araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ilgili birimlerle paylaşılacak."

BAKAN PAKDEMİRLİ: DÜNYA İLE YARIŞAN ÜLKE OLMAYA KARARLIYIZ

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli konuyla ilgili, "Cumhurbaşkanımızın Antarktika'da olan 30 ülkeden biri olma misyonuyla beraber biz de Antarktika'da kurulacak Türk üssüne Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden bir arkadaşımızı gönderiyoruz. Orada 40 gün boyunca kalacak. İnşallah yakın bir zamanda da hızlı bir şekilde danışman ülke statüsü alıp Antarktika'daki kalıcı çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Meteoroloji konusunda dünya ile yarışan bir ülke olmaya kararlıyız. Başta personelimiz Mehmet Yıkılmaz olmak üzere Antarktika’ya gidecek tüm bilim insanlarına başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.



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