Türk bilim insanları keratin üretti, endüstriyel hale getirmesi planlanıyor

Salih TEKİN/ERZURUM, () - ATATÜRK Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde Türk bilim insanları tarafından saça faydaları bilinen keratin üretildi. Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu ve Dr. Murat Özdal tarafından üretilen doğal keratinden saç ve cilt bakım şampuanı geliştirilirken bunun endüstriyel hale getirilmesinin planlandığı belirtildi.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu ve Dr. Murat Özdal tarafından, AR-GE projesinin sonucunda doğal keratinden saç ve cilt bakım şampuanı geliştirildi. Fakülte laboratuarında yıllar süren çalışma sonunda başarıya ulaşan Prof. Dr. Kubanoğlu ve Dr. Özdal, ürünleri kendileri test ettikten sonra Erzurum'daki kuaförlerle birlikte denedi. Yaptıkları testlerden başarılı sonuçlar alan Prof. Dr. Kurbanoğlu ve Dr. Özdal, keratinli şampuanlarını kamuoyuna tanıttı.

'TİCARİ HALE GELMESİNİ İSTİYORUZ'

Türkiye'de ilk kez laboratuvar ortamında keratin üretmeyi başardıklarını söyleyen Prof. Dr. Esabi Bayaran Kurbanoğlu, 1990'lı yıllarda başlattıkları çalışmanın olumlu sonucunu almaktan mutlu olduklarını ifade etti. Yurtdışından döviz karşılığı getirilen keratini üretmek için patent projesi başlattıklarını söyleyen Prof. Dr. Kurbanoğlu, "İlk kez laboratuvar ortamında nano keratin elde ettik. Biz bu üretimin ticari bir hale gelmesini istiyoruz. Biz fakültemiz laboratuarında şimdilik günde 6 grama yakın bir üretim sağlıyoruz. Şimdi bunu endüstriyel hale nasıl getirebileceğimizi düşünmeye başladık. Gerekli araştırmalarımızı yapıyoruz. Üniversite yönetimine bunu bir proje halinde sunacağız. Yakın zamanda kilogram seviyesinde nano keratin üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ürettikleri nano keratinin yurt dışından getirilenlerden daha kaliteli olduğunu vurgulayan Kurbanoğlu, saç ve cilt bakımına olan faydalarını test ettiklerini anlattı. Fakülteye davet ettikleri kuaförlerle birlikte de deneyler yaptıklarını kaydeden Kurbanoğlu, "Bizim ürettiğimiz keratin çok kaliteli. Yurt dışından getirilenlere göre bizimkisi daha kaliteli. Bunu Erzurum'da hizmet veren kuaförler de söylüyor. Bizim nano keratinden ürettiğimiz şampuanı kullanan kadınlar ve erkekler bir daha talep ediyor. Saf keratin ve kesinlikle toksik madde içermiyor. Keratinin hızlı şekilde saç sakal uzaması deneyleri yaptık. Kesilen sakalın bir tarafını keratinle diğerini normal yıkadık. Sonuçta keratinle yıkanan tarafın hızla uzadığını gördük. Kuaför arkadaşlarla deneyler, ağırlık testleri yaptık. Şampuanların emilim değerlerini karşılaştırdık. Biz çok kaliteli bir keratin ürettiğimizden eminiz. Bu üretimi daha da artırarak Türkiye'nin döviz kaybını önlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

YARA ONARIMI İÇİN POMAT YAPILABİLİR

Fakültede ürettikleri keratinle özellikle diyabetik hastaların yaralarının onarımı için pomat üretilebileciğini de kaydeden Kurbanoğlu, şunları söyledi: "Bizim ürettiğimiz keratinle yara iyileştirici pomatların elde edilmesini istiyoruz. Keratinli pomatların yara onarımında etkili kullanıldığını biliyoruz. Eczacılar deneyler yaparak bizim keratinimizle yara onarımında etkili kullanılan bir pomat elde edebilirler. Keratinli pomatlar diyabetik hastalarda kullanılıyor. Bizimkisi belki ondan daha iyi sonuçlar verir. Bu konuda multi disipliner bir çalışma yapmayı planlıyoruz."



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