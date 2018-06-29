MediaMarkt’tan yaza özel yüzde 30 indirim fırsatı

ELEKTRONİK perakendecisi MediaMarkt, yaza özel fırsatlarıyla tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği kişisel bakım ve küçük ev aletlerinde yüzde 30’a varan indirimler sunuyor.

MediaMarkt, 25 Haziran–1 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yaz kampanyasıyla, seçili tüm küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde yüzde 30’e varan indirimli fiyatlar sunuyor. Kampanya kapsamında ütüden mutfak robotuna, tıraş makinesinden tost makinesine kadar birçok ürün kaçırılmayacak fırsatlarla tüketicileri bekliyor.

VADE FARKSIZ 12 AY TAKSİT FIRSATI

Yaz aylarında kişisel bakımına daha fazla özen göstermek isteyen tüketiciler MediaMarkt’ın birbirinden farklı özelliklere sahip kişisel bakım ürünlerine ayrıcalıklı fiyatlarla sahip olabiliyor. Hem mediamarkt.com.tr hem de MediaMarkt mağazalarında geçerli olacak kampanya ile her yaştan kadın ve erkek tüketiciler ihtiyaçları olan elektronik cihazlarla kişisel bakımını daha pratik hale getirecek.

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