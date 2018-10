Kuzey Kıbrıs Turkcell 'Lifecell Digital'i tanıttı

LEFKOŞA, () - Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yeni markası Lifecell Digital, düzenlenen bir gece ile tanıtıldı. Gecede konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, "Lifecell ülkemiz için çok önemli bir yatırım. Tüm sektörün önünün açılması gereklidir ve bizler sizlerin önünü açacağız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, sabit internet piyasasına yeni bir soluk getirmek amacıyla kurduğu yeni şirketi Lifecell Digital Girne’de düzenlenen bir lansmanla tanıtıldı. Ev ve iş yerlerinde kullanılabilen sabit internetle iletişim çözümlerini Turkcell kalitesiyle sunmayı amaçlayan Lifecell Digital, Turkcell’in yeni ISS (İnternet Servis Sağlayıcı) şirketi olarak Kuzey Kıbrıs’la buluştu.

İnternetin önemini vurgulayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, "Şu an devlet olarak 7/24 hizmeti sunamıyoruz ama Türkiye’de kamu özel işbirlikleriyle bunların sağlandığını görüyoruz” dedi. Bağzıbağlı sektördeki bazı iyileştirmelerden söz ederek bu yatırımlar için fiberin olmazsa olmaz ve ülkemiz için çok önemli bir kaynak olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Bugün altyapımızda olan fiber altyapısının çok daha iyi durumlara gelmesi gerekiyor ki bahsettiğimiz iyileşmeler olsun. Bahsettiğimiz bu yatırımlarla, transmisyon ve omurga yatırımlarıyla çok kısa sürede sektörün önünü tamamen açacağımızı düşünüyoruz."

Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Koç ise, bürokratlara, politikacılara sektör için önümüzü açın çağrısında bulundu. Atilla Koç “Biz bütün varlığımızla Turkcell olarak yalnız Kıbrıs’lılara değil ülkedeki herkese, 100 bin öğrencili Kıbrıs Üniversitelerine de hizmet için buradayız” dedi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden de sunumunda “Lifecell Digital ile bu sektördeki çıtayı yükselterek adamızı kaliteli sabit internetle buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Lifecell Digital Genel Müdürü Emre Erosal ise yıllardır bu sektörün içerisinde yer aldıklarını söyledi.Yaptıkları tüm çalışmalarla bu sektör içerisinde interneti uçuracaklarını belirterek,“Lifecell Digital LTD’i zirveye taşıyacağız” dedi.

Geceye, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Daire Müdürleri, Başkanlar, üst düzey yetkililer, sivil toplum örgütü ve üniversite temsilcileri, basın mensupları, çok sayıda davetli ile Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Lifecell Digital ailesi de katıldı.Sabit geniş bant internet teknolojisi üzerinden iletişim çözümleri sunan Lifecell Digital, “Kaliteli, hızlı, kesintisiz, 7/24 çağrı merkezi ve dijital hizmet kanalları ile müşteri hizmeti, ödeme kolaylığı ve çeşitliliği” kavramlarıyla üst düzey performansı bu alana taşıyacak, yeni paket ve hız seçenekleriyle kullanıcılarına Kuzey Kıbrıs’ta fark yaratacak. KKTC’nin tümünde güçlü kapsama sağlayarak her ihtiyaca, her eve uygun hız ve her bütçeye uygun avantajlı kampanya seçenekleri sunarken Turkcell’lilere de aylık ödeme kolaylığı sağlayacak Lifecell Digital,Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’in sunumuyla tanıtıldı.

Gecede Lifecell Digital Genel Müdürü Emre Erosal, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Koç ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı’nın konuşmaları ardından “Lifecell Digital” pastası kesildi. Lütfiye Özipek’in mini konseri ile devam eden gece illüzyonist Aref Ghafouri’nin sahne şovuyla son buldu.

EV İNTERNETİNDE HERKESE FIRSATLAR

Lifecell Digital’ın lansman gecesinde lansmana özel peşin ödemeli paketlerinde yüzde 25’e varan indirimler sunulduğu anlatıldı. 5, 10 ve 20 Mbps (Megabit) kesintisiz hızlarından birinin 3, 6 ve 12 aylık paket süreleriyle birlikte seçilebileceği aktarıldı. Ev internetinde 5, 10 ve 20 Mbps (Megabit) hızlarda sunulacak tekliflerle birlikte Lifecell Digital’ın belli bir kotaya ulaşılınca hızı azaltan bir çalışma yapısının olmayacağı da vurgulandı.

