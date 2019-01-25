Konya Büyükşehir’den geleceğin yazılımcılarına destek

KONYA,() - KONYA Büyükşehir Belediyesi, Medeniyet Okulu Projesi kapsamında Bilgehanelere devam eden öğrencilere 1 Şubat itibariyle robotik kodlama eğitimleri vermeye başlayacak. Büyükşehir Belediyesi, geleceğin yazılımcılarının ve teknoloji uzmanlarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla robotik kodlama eğitimi verecek eğiticilere özel eğitim düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hizmet veren Bilgehaneler bünyesinde robotik kodlama eğitimleri başlıyor. Geleceğin yazılımcılarının ve teknoloji uzmanlarının yetiştirilmesi amacıyla verilecek eğitimler öncesi, robotik kodlama eğitici eğitimi programı Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Keykavus Bilgehanesi’nde gerçekleşti. 30 eğiticinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde çocuk ve gençlere yazılım öğretimi üzerinde uygulamalı çalışmalar yapıldı. Katılımcılar eğitim boyunca algoritma oluşturma, C dili ile yazılım geliştirme ve üç boyutlu tasarım konusundaki kazanımlarını geliştirme imkanı buldu. Verilen eğitimlerin ardından Bilgehanelere devam eden öğrencilere 1 Şubat itibariyle robotik kodlama eğitimleri başlayacak. Eğitimler sayesinde teknik kazanımların yanı sıra öğrencilerin el becerisinin, hayal gücünün ve üretkenliğinin artırılması; takım çalışması, birlikte düşünme ve beraber hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Bedir Kız Kuran Kursu öğrencileri, 50’den fazla ülkenin katılımı ile geçtiğimiz Aralık ayında Çin’de gerçekleşen WER 2018 Dünya Eğitim Robotları Yarışması’nda ülkemizi temsil etmiş ve Konyalı hafız kızlarımız yarışmada en popüler takım ödülünü almıştı.

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