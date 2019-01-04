‘Konuşma Analitikleri Ürün ve Pazar Raporu’ yayınlandı

İSTANBUL, () - SESTEK, DMG Consulting tarafından yayınlanan ‘2018-2019 Konuşma Analizi Ürünleri ve Pazar Raporu’nda yer alan müşteri memnuniyeti araştırmasına göre, ‘Konuşma Analizi’ ürünüyle 10 kategorinin sekizinde ilk sırada yer aldı.

Ses teknolojileri alanında hizmet veren bağımsız araştırma ve danışmanlık şirketi DMG Consulting, ‘konuşma analizi’ pazarındaki oyuncuları, trendleri ve ürünleri değerlendirdiği ‘Konuşma Analitikleri Ürün ve Pazar Raporu’nu (2018-19 Speech Analytics Product and Market Report) yayınladı.

Raporda, ‘konuşma analizi’ teknolojisi sunan şirketlerin ürünlerine ilişkin 10 ana kategoride gerçekleştirilen müşteri memnuniyeti araştırma sonuçları da yer aldı. Sestek, ses teknolojileri alanında, müşteri memnuniyeti araştırma sonuçlarına göre 10 kategorinin 8’inde ilk sırada yer alırken 7 kategoride ise tam puan aldı.

Ses teknolojileri alanında küresel devlerle yarışacak teknoloji çözümleri ürettiklerinin belirten Sestek CEO’su Prof. Dr. Levent Arslan şunları kaydetti:

“Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizin temelinde maksimum müşteri memnuniyeti arayışımız yer alıyor. Sestek ekibi olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak anlamak ve ‘Sestek Konuşma Analizi’nden en iyi şekilde yararlanabilmelerini sağlamak için, sürekli onlarla iletişimde kalıp ürünümüzü özelleştiriyoruz. ‘Konuşma analizi’ ürünümüzde kullandığımız veri madenciliği yöntemleri sayesinde, hem müşteri memnuniyetini, hem de müşteri temsilcisi performansını geliştirmeye yardımcı oluyoruz. Müşteri memnuniyetinin başarının anahtarı olduğunu biliyoruz. DMG’nin araştırmasında müşterilerimizden mükemmel puanlar almış olmamız, onların beklentilerini karşılayabildiğimizi kanıtlıyor.”

TELEFON GÖRÜŞMELERİNİ YAZIYA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Geçen yıl İstanbul ofisi ArGe merkezi olarak tescil edilen Sestek, ‘konuşma analizi’ yazılımıyla çağrı merkezlerinde müşteri temsilcileri ve müşteriler arasında gerçekleşen kayıtlı görüşmelerin otomatik olarak yazıya dönüştürülmesini ve bu görüşmelerle ilgili çeşitli istatistiksel analizler gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bu sayede kelime grubu, müşteri cinsiyeti, söz kesme oranları gibi sayısız parametreyi baz alarak gerçek zamanlı yazılı arama da yapılabiliyor.