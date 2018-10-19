KKTCELL, Müşteri Hizmetleri Haftası’nı kutladı

LEFKOŞA, () -KUZEY Kıbrıs Turkcell (KKTCELL), Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez Müşteri Hizmetleri Haftası’nı (Customer Service Week) kutlayan kurum oldu.

Dünyada 60’tan fazla ülkede her yıl 1-5 Ekim tarihleri arasında müşterilerine hizmet veren çalışanların motivasyonunu artırmak, müşteri memnuniyeti ve bağlılığının önemini vurgulamak için Müşteri Hizmetleri Haftası, ‘Customer Service Week’ tüm müşteri temas noktalarında kutlanıyor. KKTCELL Genel Müdürü Harun Maden ve yönetim ekibi müşterilerle birebir iletişim kuran bölümleri ve çalışanlarını gezerek kutladı, Turkcell’e kattıkları değerden dolayı hepsini tebrik etti.

Adadaki müşterilere hizmet veren Turkcell İletişim Merkezleri, Çağrı Merkezi ve dijital kanal çalışanları ile sahada çalışan mobil ekiplerle kurumsal müşteri temsilcileri için bu hafta içerisinde 5 gün boyunca özel ve anlamlı etkinlikler gerçekleşti.

BİRİNCİL ÖNCELİK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Hafta boyunca yönetim ekibiyle müşteri temsilcilerini ziyaret eden KKTCELL Genel Müdürü Maden, müşterilerin ve müşteri memnuniyetinin önemine değindi. Ekibine teşekkür ederek onların ne kadar zor ve meşakkatli bir iş yaptıklarının farkında olduklarını vurgulayan Maden, “Sizler bu yapının en önemli taşısınız. Müşterilerimizse bizim her şeyimizdir. Bizimle iletişime geçme ihtiyacı duyduklarında tüm temas noktalarımızda standart ve kaliteli hizmet vermek olmazsa olmazımızdır. Onların yanınızdan veya telefonu kapatırken mutlu ayrılması tüm emeklerimize değer. Sizler tüm ekiplerle birlikte bunu sağlayarak bugüne kadar lider operatör olarak doğruyu yaptığımızı gösterdiniz. Bundan sonra da aynı yolda hep birlikte ilerleyeceğimize inancım tamdır. Bu hafta vesilesiyle hepinize teşekkür eder, bu önemli haftanızı kutlarım” dedi.

ÇAĞRI MERKEZİ VE DİJİTAL HİZMET KANALLARINDA KESİNTİSİZ HİZMET

Maden, Çağrı Merkezi’nin sunduğu hizmetlerle ile ilgili bilgiler aktararak burada çağrıları karşılayan ekiple beraber arka planda da müşteri memnuniyeti için çalışan onlarca kişilik destek ekibinin olduğunu vurguladı. Çağrı Merkezi’nde on binlerce kişiye hizmet veren bu ekiplerin 7 gün 24 saat ulaşılabilir olduğuna değinen Maden, arama dışında aynı zamanda dijital kanallar aracılığı ile Facebook veya Twitter üzerinden de ulaşan müşterilere anında dönüş yapıldığını aktardı. Maden, Çağrı Merkezi’ndeki çözüm ekiplerine de değindiği açıklamasında ekiplerin sürekli memnuniyet için çalıştığını vurguladı.

YAYGIN HİZMET AĞI

Yaygın hizmet ağından da bahseden Maden, hem içeride hem de dışarıda yani sahada olan ekiplerin tek amacının müşteriye iyi hizmet vererek onları memnun etmek olduğunu vurguladı. Harun Maden sözlerine şöyle devam etti:

“Çok kıymetli ve sürekli çalışan ekiplerimizle yaygın bir hizmet ağımız mevcut. Turkcell İletişim Merkezlerimizden Çağrı Merkezimize, Bireysel ve Kurumsal Satış Temsilcilerimizden aslında arka planda çalışan tüm ekiplerimize kadar tek bir hedef için uğraşıyoruz. Çalışanlarımız gün içerisinde müşterilerimize, kurumlarımıza giderek hizmet sağlıyor, herhangi bir talebi karşılamak için var güçleriyle çabalıyorlar. Turkcell olarak bize yakışır şekilde en kaliteli hizmeti sunmaya çalışıyorlar.”