(Görüntülü Haber) Liselilerin geliştirdiği projeyle kaldırımlardan elektrik üretilecek

ÇANKIRI Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Ayşe Uzun ve Beyza Yıldız, kaldırımda yürüyen insanların, yere uyguladıkları basınçları elektrik enerjisine dönüştürecek bir proje geliştirdi. Çankırı Lisesi tarafından açılan TÜBİTAK Bilim Fuarı’na 'Piezo Elektrik' projesi ile katılan Ayşe Uzun ve Beyza Yıldız'ın hazırladıkları proje dikkat çekiyor. İki öğrenci, kaldırımların altında döşenen sistem ile insanların yürüdüğünde basıncı elektrik enerjisine dönüştürecek proje hazırladı. 'ELEKTRİK BAĞIMLILIĞINI AZALTABİLECEK PROJE' Öğrencilerden Ayşe Uzun, 'Piezo Elektrik' projesinin enerji konusunda çok faydalı bir proje olduğunu belirterek, “Bizim projemizi arkadaşımız internetten ayakkabıda olan şeklini görmüş. Biz de ‘kaldırıma yapıldığında nasıl bir sistem olur?’ diye düşündük ve bu projeyi geliştirdik. Basınç ile elektrik üretiyoruz ve bu elektriği depolayarak sokakların, AVM’lerin elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanıyoruz. Kaldırımların altına döşenen bu sistem ile insanlar her bastığında basıncı elektrik enerjisine dönüşecek. Elektrik bağımlılığını da azaltabilecek bir proje" dedi. 'İNSANLAR YÜRÜRKEN FARKINA BİLE VARMAYACAKLAR' Bilim fuarına farklı bir proje ile katılmak istediğini dile getiren Beyza Yıldız da ilk olarak internette araştırma yaptığını söyledi. Yıldız, projenin küçük bir örneğini yaptıklarını aktararak, “Projede 9 tane piezoelektrik, led, kablolar ve şarj edilebilir boş piller kullandık. Elimize uyguladığımız basınç ile led lambalar yanıyor ve boş piller için elektrik depo ediliyor. Bizim yaptığımız küçük bir örnek. Kaldırım altlarına yapılan sistem çok daha büyük olacak. İnsanlar yolda yürürken bu sistemin farkına bile varmayacaklar" diye konuştu. Projenin faydasından bahseden Yıldız, “İlerde tükenecek olan enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynağı olacak. Bu projemizde yenilenebilir bir enerji kaynağı şeklinde tasarlandı. Bu sistem ile sokak lambaları, dükkanlar, AVM’lerin elektrik ihtiyacı giderilmiş olacak" şeklinde konuştu.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×